Beget a rétabli dès le 2 novembre les serveurs dédiés gérés directement par ses clients. Quatre jours plus tard, il avait remis en ligne plus de 60 % de son hébergement mutualisé, où plusieurs sites partagent un serveur. Les machines restantes ont subi plus de dégâts. L’hébergeur doit vérifier à la main environ un millier de serveurs, à la recherche de failles et de scripts cachés, avant de les relancer. « La prochaine étape est la restauration des données à partir des sauvegardes », indique Beget sur sa chaîne Telegram.

L’entreprise part du principe que le pirate a pu compromettre n’importe quelle partie de son infrastructure. Elle demande à ses clients de changer leurs mots de passe, leurs clés d’accès et tous les identifiants stockés sur ses serveurs, et elle les a prévenus qu’elle pourrait invoquer la force majeure prévue par le droit russe pour s’exonérer temporairement de certaines obligations de ses contrats. Les sites de nombreuses PME russes ont été coupés, ainsi que celui de Tchestny Znak, le système national de traçabilité des produits, et celui de la mairie de Narian-Mar, d’après Kommersant.

Plus tôt cette année, l’Union européenne a sanctionné Beget et l’un de ses copropriétaires pour les services numériques fournis aux autorités installées par Moscou en Crimée, à Donetsk et à Louhansk, ainsi qu’à des entreprises liées à la défense russe. Aucun groupe de pirates n’a réclamé l’attaque. Beget a prévenu la police et refuse pour l’instant d’expliquer comment le pirate s’est introduit dans ses systèmes, au nom de la sécurité et de l’enquête en cours.