Squeak

Ils sont capables de changer la température de frigos mais pas de faire baisser le prix à la pompe à essence par exemple s’ils voulaient au moins se rendre utiles plutôt qu’embêter tout le monde?

Dans l’éventualité où on retrouverait les auteurs, il faudrait des peines de prisons similaires à celle d’un homicide si leurs actions ont pu entraîner des pertes humaines. Il me semble que certains comme la Chine auraient déjà appliqué ça…