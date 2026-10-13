En France, ce sont les Super U, Leclerc et Intermarché qui ont été touchés par une cyberattaque dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 octobre. Mais ça n'est tout ce qui s'est passé en Europe en fin de semaine dernière, comme nous le confirme Help Net Security.

Le Vieux Continent a ainsi été touché par « deux cyberattaques distinctes et perturbatrices » le même jour. La seconde concerne le géant de la distribution aux Pays-Bas, Ahold Delhaize, avec cette fois, une attaque non pas sur les frigos, mais sur l'infrastructure informatique et logistique.