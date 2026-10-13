La cyberattaque choquante contre les frigos des supermarchés français n'est pas la seule attaque inquiétante. Car le même jour aux Pays-Bas, un autre géant de la distribution a été attaqué.
Est-on sûr de la viabilité de nos grandes infrastructures en cas de crise ? On peut se poser la question après l'attaque très perturbante qui a touché les régulateurs Danfoss des Super U, Intermarché et Leclerc, faisant passer la température des frigos à 50°C, et envoyant par conséquent toute la nourriture qui y était stockée à la poubelle. Et la question est d'autant plus pertinente qu'une autre grande attaque a touché le même jour aux Pays-Bas le géant local de la distribution.
L'enseigne de distribution Ahold Delhaize elle aussi victime d'une cyberattaque d'ampleur
En France, ce sont les Super U, Leclerc et Intermarché qui ont été touchés par une cyberattaque dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 octobre. Mais ça n'est tout ce qui s'est passé en Europe en fin de semaine dernière, comme nous le confirme Help Net Security.
Le Vieux Continent a ainsi été touché par « deux cyberattaques distinctes et perturbatrices » le même jour. La seconde concerne le géant de la distribution aux Pays-Bas, Ahold Delhaize, avec cette fois, une attaque non pas sur les frigos, mais sur l'infrastructure informatique et logistique.
Le problème n'est toujours pas résolu du côté de chez Ahold Delhaize
Mais le résultat final est le même, puisqu'au final, dans les deux cas, des produits frais n'ont pu être distribués en magasin pour être achetés. Dans le cas Ahold Delhaize, les systèmes informatiques ont dû être coupés, par précaution, ce qui a aussi aussi entraîné la mise hors service des sites web, des applications ou même du service client.
Un problème qui n'est d'ailleurs toujours pas réglé ce mardi. Les incidents informatiques ne sont en effet toujours pas résolus, selon un porte-parole du groupe Ahold Delhaize, dont les paroles sont rapportées par RTL Info. On peut ici clairement se dire qu'un message semble avoir été envoyé à l'Europe sur sa sécurité alimentaire, l'enseigne de supermarché du groupe, Albert Hejin, représentant à elle seule 38% de part de marché en Hollande. Mais alors, qui a donné les ordres ?