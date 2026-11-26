Depuis l’ordonnance de 2024, Cloudflare était déjà tenu de bloquer sur son résolveur 1.1.1.1 des sites pirates diffusant la Premier League et la Ligue des champions, comme Google et Cisco. Son appel a été rejeté en mars. Les ordonnances du 17 juillet vont plus loin. Elles lui demandent de bloquer ces sites sur son résolveur, mais aussi sur son CDN et son proxy inversé, en le laissant libre de choisir les moyens techniques.

L’entreprise affirme avoir bloqué au niveau de son CDN plutôt que sur 1.1.1.1, une méthode qu’elle juge bien plus efficace. Canal+ réclamait 50 000 euros d’astreinte par jour dans les dossiers Formule 1 et MotoGP. Le tribunal a refusé le 17 septembre. Il a rappelé que les intermédiaires techniques ont une obligation de moyens, pas de résultat. Si un site change de CDN, c’est à Canal+ de signaler les miroirs à l’Arcom.