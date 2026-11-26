Quad9 a quitté ses activités en France cette semaine, comme OpenDNS en 2024. Google et DNS4EU appliquent des blocages, tandis que Cloudflare tient tête à Canal+. Voici ce qu’il reste des DNS publics.
Changer de DNS pour contourner le blocage d’un site pirate ne marche plus comme avant. Depuis 2024, la justice française impose la même restriction aux résolveurs publics.
Pourquoi les DNS publics sont dans le viseur
Tout a commencé avec les fournisseurs d’accès. Ils reçoivent des ordonnances de blocage depuis 2022, dans le cadre de l’injonction dynamique créée par la loi du 25 octobre 2021. Certains abonnés ont alors reconfiguré leurs appareils pour passer par les DNS de Cloudflare, Google ou Cisco. C’est donc vers ces derniers que s’est tourné Canal+. La chaîne de télévision se base sur l’article L.333-10 du Code du sport, lequel permet de demander un blocage à toute entité capable d’y contribuer, si les ayants droit prouvent une atteinte grave et répétée.
Le 27 mars, la cour d’appel de Paris a rejeté les cinq recours de Google, Cloudflare et Cisco. Pour elle, la neutralité d’un DNS n’y change rien, et si un filtrage peut être contourné, cela ne le rend pas inefficace. Les ordonnances sont dynamiques et l’Arcom peut valider de nouveaux domaines en cours de saison. Celles du 17 juillet, au nombre de quatorze, visent la Premier League et la Ligue des champions. Une loi adoptée quatre jours plus tard doit remplacer la vérification de l’Arcom par un processus automatisé, mais elle n’est pas encore appliquée.
Ceux qui sont partis
Cisco a retiré OpenDNS de France le 28 juin 2024, en citant une décision fondée sur l’article L.333-10.
Depuis le 24 novembre, l’adresse 9.9.9.9 ne répond plus depuis la France. La fondation suisse Quad9 avait annoncé son départ le 22 octobre, au lendemain d’un jugement du tribunal de Paris. Dans cette affaire lancée par beIN Sports contre des sites diffusant le tennis féminin (WTA), la liste de domaines à bloquer est passée de 6 à 58. Google et DNS4EU ont obtempéré, mais pas Quad9. Le tribunal a fixé l’astreinte à 1 000 euros par jour au total, jusqu’au 14 novembre, soit 24 000 euros au maximum selon la fondation. Si le montant reste limité, Quad9 met surtout en avant une question de principe. Elle a fait appel, mais explique ne pas pouvoir savoir de façon fiable si une requête vient de France, contrairement à Google et Cloudflare qui eux peuvent limiter un blocage à la France. Quad9 a donc décidé de retirer tous ses résolveurs du pays, avec ou sans filtrage des sites malveillants. La SNCF, EDF, France Travail et RENATER figuraient parmi ses utilisateurs. Une vingtaine d’autres procédures sont en cours contre elle et d’autres résolveurs.
Deux autres services sont partis, cette fois, sans pression judiciaire. Dns0.eu, un projet associatif français lancé en 2023 par les fondateurs de NextDNS, a fermé en octobre 2025. L’équipe invoquait un manque de temps et de ressources. Mullvad a fermé ses DNS publics chiffrés le 2 novembre, parce qu’il préférait soutenir Quad9 plutôt que de maintenir son propre résolveur. Mullvad Browser envoyait donc par défaut ses requêtes DNS à Quad9, et ses utilisateurs ont dû revoir leurs réglages.
Ceux qui appliquent les blocages : Google et DNS4EU
Lorsque l’on passe par le DNS de Google (8.8.8.8), les sites pirates visés par les ordonnances de juillet sur la Premier League sont inaccessibles. Le résolveur refuse de renvoyer leur adresse et invoque une injonction judiciaire. Sans adresse, le navigateur ne peut donc pas ouvrir le site. Le tribunal lui a aussi ordonné de bloquer 19 domaines pour la Ligue des champions.
Le cas de DNS4EU est un peu plus gênant. Ce résolveur cofinancé par la Commission européenne était présenté comme l’alternative souveraine à Google et Cloudflare. C’est aussi vers lui que l’équipe de dns0.eu avait orienté ses utilisateurs en fermant. Le tribunal de Paris lui a ordonné de bloquer 37 domaines le 17 avril, 21 pour la Formule 1 et 16 pour le MotoGP. Whalebone, la société tchèque qui l’exploite, ne s’est pas présentée à l’audience du 19 février, et le jugement a été rendu par défaut.
Cloudflare tient tête à Canal+
Depuis l’ordonnance de 2024, Cloudflare était déjà tenu de bloquer sur son résolveur 1.1.1.1 des sites pirates diffusant la Premier League et la Ligue des champions, comme Google et Cisco. Son appel a été rejeté en mars. Les ordonnances du 17 juillet vont plus loin. Elles lui demandent de bloquer ces sites sur son résolveur, mais aussi sur son CDN et son proxy inversé, en le laissant libre de choisir les moyens techniques.
L’entreprise affirme avoir bloqué au niveau de son CDN plutôt que sur 1.1.1.1, une méthode qu’elle juge bien plus efficace. Canal+ réclamait 50 000 euros d’astreinte par jour dans les dossiers Formule 1 et MotoGP. Le tribunal a refusé le 17 septembre. Il a rappelé que les intermédiaires techniques ont une obligation de moyens, pas de résultat. Si un site change de CDN, c’est à Canal+ de signaler les miroirs à l’Arcom.
En Belgique, une ordonnance prévoit des sanctions contre Cloudflare, Google et Cisco s’ils ne bloquent pas de domaines d’ici début janvier 2027. Les trois entreprises ont fait appel.
Vie privée et neutralité du net : ce que ça change
Dans un billet consacré au départ de Quad9, Cloudflare s’inquiète des conséquences. Le résolveur de Quad9 sert à des administrations, des établissements scolaires, des hôpitaux et des services publics, et la fondation n’a aucun moyen de les prévenir directement. Les équipements configurés à la main, comme des systèmes de sécurité ou des thermostats connectés, peuvent aussi perdre la résolution des noms de domaine. Par ailleurs, un blocage DNS touche le domaine entier, contenus légaux compris, sans explication pour l’internaute, et il se contourne en changeant de résolveur.
Cloudflare craint aussi que les internautes se replient sur le résolveur de leur fournisseur d’accès ou sur des services moins connus, aux pratiques de confidentialité parfois floues. Pour l’entreprise, il faudrait viser directement les hébergeurs des contenus. Quad9 redoute de son côté une multiplication des demandes, pour des motifs commerciaux, moraux, religieux ou politiques.
Côté neutralité du net, il y a une nuance juridique. Le règlement européen de 2015 sur l’internet ouvert impose des obligations de neutralité aux réseaux, et l’Arcep en surveille le respect. Mais cela vise d’abord les fournisseurs d’accès, pas des résolveurs comme Quad9, Google ou Cloudflare. Surtout, ce principe n’est pas absolu puisque le règlement prévoit des exceptions, sur lesquelles reposent d’ailleurs les blocages ordonnés par la loi ou la justice.
Quad9 défend alors la neutralité de la résolution DNS, c’est-à-dire en retournant des réponses identiques pour tous ses utilisateurs. Cloudflare y voit de son côté une menace pour l’Internet ouvert. Bien évidemment, les ayants droit ne voient pas les choses ainsi et ils ont la justice de leur côté. La cour d’appel juge ces mesures techniquement réalisables et proportionnées.
Reste à savoir jusqu’où cela ira. Une étude commandée cet été par la commission des affaires juridiques du Parlement européen recommande un cadre contraignant, avec des blocages en moins de 30 minutes qui viseraient aussi les DNS, les VPN et les CDN. Cette étude n’a aucune valeur législative à ce stade, et propose des garde-fous comme la proportionnalité, le recours, le contrôle d’un juge ou d’une autorité. Reste qu’il devient alors facile de faire des bourdes avec le surblocage. En Italie, avec le Piracy Shield, un sous-domaine de Google signalé par erreur a rendu Google Drive inaccessible pendant plusieurs heures en octobre 2024.
Quel DNS choisir ?
Si vous utilisez encore Quad9 sur un ordinateur, un smartphone ou une box, il faut le remplacer, sans quoi certains sites risquent de ne plus se charger. Au-delà du navigateur et des applications, il faut aussi penser aux équipements qui ont leur propre réglage.
Cloudflare (1.1.1.1) répond normalement pour l’instant, mais reste donc dans le collimateur de Canal+. Google (8.8.8.8) applique les blocages, DNS4EU aussi dans le dossier beIN.
Trois services ne figurent, à notre connaissance, dans aucune décision française. À commencer par FDN, association française, également fournisseur d’accès à Internet. FDN propose des DNS gratuits (80.67.169.12 et 80.67.169.40) et défend la neutralité du net comme la vie privée de ses utilisateurs. De son côté, NextDNS peut être personnalisé par profil, avec filtrage et journaux réglables, et l’utilisateur peut choisir de ne rien enregistrer. Son service public en DNS-over-HTTPS suit par défaut une politique sans journalisation. C’est l’autre alternative que l’équipe de dns0.eu recommandait en fermant, et il est développé par les mêmes fondateurs. Pour sa part, Comodo Secure DNS (8.26.56.26 et 8.20.247.20) mise sur la sécurité. Il bloque les sites dangereux et protège contre les malwares grâce à ses renseignements sur les menaces. Cette absence d’injonction peut toutefois changer vite, la liste des résolveurs visés s’allongeant depuis 2024.
Un VPN dont le DNS interne traite vos requêtes dans le tunnel chiffré évite aussi de dépendre d’un résolveur public, mais les VPN sont eux aussi visés. Un jugement de mai 2025 les a obligés à bloquer environ 200 domaines.