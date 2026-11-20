Si vous utilisez le VPN Mullvad, alors avant le 24 novembre, ouvrez « Settings > Privacy and security > DNS over HTTPS ». Mullvad propose trois solutions. La première consiste à choisir Cloudflare ou un autre fournisseur de DoH, ce qui garde le chiffrement. La deuxième est de désactiver le DoH. Mullvad la recommande avec un VPN. Sans VPN, le navigateur reprend le DNS du système et vos requêtes peuvent atteindre votre fournisseur d’accès. La troisième est d’utiliser Mullvad VPN. Les DNS publics fermés le 2 novembre étaient proposés hors du VPN. Le DNS interne du VPN n’est pas concerné, et c’est lui qui traite vos requêtes dans le tunnel chiffré une fois le DoH désactivé. Ce réglage ne touche que le navigateur. Si Quad9 est aussi configuré sur votre système, votre box ou un autre appareil, il faut le changer à chaque endroit.