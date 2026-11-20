Mullvad demande à ses utilisateurs français de revoir leurs réglages DNS parce que le fournisseur Quad9 cessera de fonctionner dans le pays le 24 novembre. Sans modification, certains sites risquent de ne plus s’afficher.
Depuis la version 16.0, Mullvad Browser envoie les requêtes DNS de ses utilisateurs à Quad9, sauf réglage personnalisé. Mullvad a récemment publié un avis pour expliquer quoi changer.
Changer de DNS, couper le DoH ou passer par le VPN
L’annuaire DNS permet de traduire le nom d’un site en adresse joignable par un appareil. Quad9 est un service gratuit géré par une fondation suisse à but non lucratif. Le service permet aussi de bloquer les domaines liés au phishing et aux logiciels malveillants. Mullvad Browser lui envoie ces requêtes en DNS over HTTPS (DoH), autrement dit chiffrées.
Nous rapportions en septembre que Mullvad fermait ses propres DNS publics chiffrés le 2 novembre. L’entreprise jugeait que faire tourner son propre résolveur doublonnait le travail de Quad9, une fondation spécialisée qui demande des moyens et des compétences. Mullvad préférait donc consacrer ces ressources au financement de la fondation suisse. Nous apprenions le mois dernier Quad9 allait quitter la France. La fondation refusait de bloquer des sites de streaming pirates visés par beIN Sports et avait écopé d’une astreinte de 1000 euros par jour. Elle a fait appel de cette décision. Quad9 recense aussi une vingtaine d’autres procédures en cours en France, qui visent des résolveurs DNS dont le sien et pourraient mener au blocage de centaines de noms de domaine. Mullvad dénonce un système de censure.
- storage600 serveurs
- language50 pays couverts
- lan5 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 14 jours
- thumb_upAvantage : anonymat sans compte
Moins connu du grand public, Mullvad se distingue par une rigueur forte sur l’anonymat et la transparence, offrant un compte sans adresse mail, communication technique claire et contrôle des technologies utilisées. Des outils avancés comme DAITA et protection post-quantique, avec de hautes performances, démontrent son sérieux en confidentialité.
Si vous utilisez le VPN Mullvad, alors avant le 24 novembre, ouvrez « Settings > Privacy and security > DNS over HTTPS ». Mullvad propose trois solutions. La première consiste à choisir Cloudflare ou un autre fournisseur de DoH, ce qui garde le chiffrement. La deuxième est de désactiver le DoH. Mullvad la recommande avec un VPN. Sans VPN, le navigateur reprend le DNS du système et vos requêtes peuvent atteindre votre fournisseur d’accès. La troisième est d’utiliser Mullvad VPN. Les DNS publics fermés le 2 novembre étaient proposés hors du VPN. Le DNS interne du VPN n’est pas concerné, et c’est lui qui traite vos requêtes dans le tunnel chiffré une fois le DoH désactivé. Ce réglage ne touche que le navigateur. Si Quad9 est aussi configuré sur votre système, votre box ou un autre appareil, il faut le changer à chaque endroit.
Cloudflare avertit que la coupure pourrait perturber des hôpitaux, des écoles, des administrations et des services publics qui s’appuient sur Quad9. Selon elle, Quad9 ne peut pas identifier ni prévenir ses utilisateurs à cause de ses règles de confidentialité. Un appareil qui ne dépend que de Quad9 peut donc cesser de charger les sites par leur nom, sans donner de raison. Pour Cloudflare, un blocage DNS rend tout un domaine inaccessible via le résolveur, et cela inclut le contenu légal. L’entreprise conteste aussi une décision belge, avec Google et Cisco. Cette dernière prévoit des pénalités si Cloudflare ne bloque pas de domaines d’ici début janvier 2027. Hors de France, rien ne change.