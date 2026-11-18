À partir de ce soir, à minuit, ceux qui veulent jouer à GTA VI vont télécharger près de 212 Go de données. Et vu la popularité folle de ce jeu vidéo, sûrement déjà celui de la décennie, Free a annoncé avoir renforcé sa bande passante.

Des équipes spécifiques sont par ailleurs mobilisées pour l'occasion. L'objectif est de permettre le téléchargement sans souci de tous ceux qui le souhaitent, sans pour autant gêner les autres utilisateurs du réseau.