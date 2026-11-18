Le lancement de la décennie dans le jeu vidéo, GTA IV, a lieu ce soir. Et pour y faire face, Free a mis les moyens !
Même si vous n'êtes pas un gamer, vous n'être sûrement pas passé à côté de cette nouvelle : GTA VI va sortir officiellement ce soir à minuit, en France. Une sortie extrêmement attendue, puisque l'on dénombre, à quelques heures de ce lancement, un volume de précommandes numériques de près de 16 millions - et c'est sans compter toutes les précommandes en version boîte. Autant dire qu'il va y avoir des téléchargements massifs, que vont devoir gérer les opérateurs des télécommunications.
Free annonce avoir renforcé sa bande passante en prévision du lancement de GTA VI
À partir de ce soir, à minuit, ceux qui veulent jouer à GTA VI vont télécharger près de 212 Go de données. Et vu la popularité folle de ce jeu vidéo, sûrement déjà celui de la décennie, Free a annoncé avoir renforcé sa bande passante.
Des équipes spécifiques sont par ailleurs mobilisées pour l'occasion. L'objectif est de permettre le téléchargement sans souci de tous ceux qui le souhaitent, sans pour autant gêner les autres utilisateurs du réseau.
Un gel du réseau programmé pour les 18 et 19 novembre
Il faut dire que l'on a déjà un exemple avec Orange, qui a enregistré quelque 150 000 prétéléchargements depuis leur ouverture, le 10 novembre. Résultat, le trafic a été doublé par rapport à ce qui est habituellement observable. Le leader français du secteur a pour autant affirmé avoir réussi à gérer sans incident ce trafic exceptionnel.
Du côté de chez Free, selon nos confrères de Frandroid, on a aussi décidé exceptionnellement d'un gel du réseau ce 18 novembre ainsi que le 19 novembre. L'idée est de ne pas programmer d'intervention technique non urgente ou d'opérations de maintenance, qui sont autant de possibilités de créer une panne du fait d'une manipulation. De quoi tenir le choc ce soir ?