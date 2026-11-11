Free a publié une énième mise à jour en quelques jours, pour ses Freebox, qui corrige deux bugs agaçants, sur les enregistrements TV et les machines virtuelles, outre de nouveaux correctifs de sécurité.
Surprise, Free a mis en ligne la version 4.13.6 du Freebox Server dans la nuit du 10 au 11 novembre, à 0h30 très exactement, valable pour les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Une fois n'est pas coutume, l'opérateur ne se contente pas d'une ligne laconique dans ses notes de version, puisqu'il y évoque dans le détail deux corrections que ses abonnés réclamaient depuis plusieurs jours. Les uns ne pouvaient plus enregistrer leurs programmes sur certaines chaînes (TF1 et M6, pour ne pas les citer), quand les autres n'avaient plus accès à la console de leurs machines virtuelles. Il y a aussi eu de nouveaux correctifs de sécurité, qui décidément se multiplient ces derniers jours.
Deux bugs Freebox signalés par les abonnés, et deux correctifs déployés avec succès
Le bug le plus gênant au quotidien concernait les enregistrements. D'après les abonnés, il est apparu avec la version 4.13.3 des Freebox, sortie le 5 novembre. Sur TF1, M6 ou Série Club, les programmations échouaient, qu'il s'agisse d'un direct, d'un rendez-vous programmé ou d'un enregistrement récurrent. En fait, le fichier n'arrivait jamais sur le disque de la box, ou ce dernier s'affichait marqué d'une erreur. France 2, elle, s'enregistrait sans broncher, tout comme les enregistrements stockés dans le cloud, et les anciens fichiers se lisaient toujours.
Sur le suivi des bugs de Free, le ticket affichait une gravité « critique », et les abonnés ont mené l'enquête. Leur piste était que seules les chaînes protégées contre la copie, par DRM, étaient touchées. En se penchant sur la box d'un abonné, un membre de l'équipe de Free a relevé une erreur indiquant que le disque était apparemment « en lecture seule » au moment d'écrire l'enregistrement. Ni les versions 4.13.4 et 4.13.5 du Freebox Server n'y ont rien changé, mais depuis ce mercredi, plusieurs abonnés confirment que la 4.13.6 règle bien le problème.
Le second correctif vise un public un peu plus tech, de bons et vrais Freenautes, à savoir ceux qui font tourner des machines virtuelles (VM), c'est-à-dire des ordinateurs virtuels hébergés par leur Freebox. Depuis la version 4.13.5 du 7 novembre, sur des Delta et des Ultra, la console et l'écran virtuel de ces VM ne répondaient plus, avec un message affirmant que la machine « n'est pas joignable ». Chez un abonné, la VM tournait pourtant et restait accessible par SSH depuis un terminal. Un autre, dont une VM était tombée en panne, ne pouvait plus la diagnostiquer, faute de console. Free a indiqué le 10 novembre avoir identifié l'origine du bug, et depuis aujourd'hui et la 4.13.6, plusieurs abonnés saluent le retour à la normale.
Correctifs de sécurité : votre Freebox doit encore redémarrer
Concernant la sécurité, Free la joue discret. L'opération mentionne bien de nouveaux « correctif de sécurité », et sur l'application Free, on lit un à peine plus détaillé « renforcement de la sécurité et de la protection du système », sans un mot sur les failles en cause. Et comme la version 4.13.5, publiée à minuit pile ce week-end, la toute dernière 4.13.6 est arrivée en pleine nuit, pour ne sans doute pas prendre le risque d'impacter la navigation des utilisateurs. Quant aux deux soucis corrigés ce même jour, l'opérateur ne les relie pas à ses mises à jour précédentes.
Comme les précédentes mises à jour, celle du jour ne s'installe qu'au redémarrage du Freebox Server. Sur le boîtier, les touches directionnelles mènent au menu « Redémarrage », qu'il suffit de valider. Pour vérifier la version, rendez-vous sur « Informations avancées » puis « Version » sur Freebox Pop et Ultra, « Système » puis « Version » sur Revolution, ou simplement « Version » sur Delta.
L'application Free vous évite le déplacement. Dans la partie consacrée aux équipements Freebox, choisissez « Serveur internet », puis « Version logicielle » et « Mettre à jour », ou lancez directement « Redémarrer ». Si vous hébergez des VM, mieux vaut les éteindre proprement avant. Un abonné soupçonne en effet un redémarrage lié aux mises à jour de la box d'avoir corrompu l'une des siennes, surprise en pleine mise à jour de son propre système.