Surprise, Free a mis en ligne la version 4.13.6 du Freebox Server dans la nuit du 10 au 11 novembre, à 0h30 très exactement, valable pour les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Une fois n'est pas coutume, l'opérateur ne se contente pas d'une ligne laconique dans ses notes de version, puisqu'il y évoque dans le détail deux corrections que ses abonnés réclamaient depuis plusieurs jours. Les uns ne pouvaient plus enregistrer leurs programmes sur certaines chaînes (TF1 et M6, pour ne pas les citer), quand les autres n'avaient plus accès à la console de leurs machines virtuelles. Il y a aussi eu de nouveaux correctifs de sécurité, qui décidément se multiplient ces derniers jours.