La version 4.13.3 du Freebox Server concerne les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. En évoquant des « correctifs de sécurité », le détail de la mise à jour de Free tient en quelques mots. L'opérateur ne nomme aucune faille, et c'est de bonne guerre, puisque détailler une vulnérabilité avant que tout le parc soit à jour reviendrait à donner une carte au trésor aux pirates. Sur l'application Free, l'opérateur évoque un « renforcement de la sécurité et de la protection du système ».