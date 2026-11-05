L'opérateur Free a déployé, jeudi dans la matinée, une mise à jour du Freebox Server destinée aux Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra, avec un accent mis sur la sécurité.
Une nouvelle mise à jour des Freebox, version 4.13.3, est disponible depuis ce jeudi 5 novembre à 10 heures, et Free garde ses habitudes en matière de sécurité. Des correctifs sont apportés, sans plus de détails. Cette dernière mise à jour arrive tout juste deux semaine après la 4.13.2, au terme d'une rentrée qui a sérieusement remanié le Wi-Fi des box de l'opérateur. Pour en profiter, mieux vaut pousser manuellement l'installation.
Free enchaîne les mises à jour de sécurité sur ses Freebox
La version 4.13.3 du Freebox Server concerne les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. En évoquant des « correctifs de sécurité », le détail de la mise à jour de Free tient en quelques mots. L'opérateur ne nomme aucune faille, et c'est de bonne guerre, puisque détailler une vulnérabilité avant que tout le parc soit à jour reviendrait à donner une carte au trésor aux pirates. Sur l'application Free, l'opérateur évoque un « renforcement de la sécurité et de la protection du système ».
Cette version succède à la 4.13.2, sortie le jeudi 22 octobre dernier. Avant, la rentrée avait surtout profité au Wi-Fi. Le 16 septembre, la 4.13.0 rendait les canaux DFS utilisables même en présence de répéteurs. La bande 5 GHz pouvait passer de 80 à 160 MHz, ce qui double le débit théorique. Cinq jours plus tard, la 4.13.1 corrigeait un problème rare dans le choix de la liaison entre les répéteurs et le Server.
Mettre à jour sa Freebox, plusieurs façons d'appuyer sur le bon bouton
À tous les Freenautes distraits, sachez que votre box n'installera rien tant qu'elle n'aura pas redémarré, et c'est à vous de déclencher l'opération. Le plus rapide reste de passer par l'application Free, qui a absorbé Freebox Connect il y a quelques mois. Une fois ouverte, rendez-vous dans vos équipements Freebox, touchez « Serveur internet », puis « Version logicielle » et « Mettre à jour ».
Si vous le souhaitez, vous pouvez directement passer par la box, en utilisant les flèches du Server qui mènent au menu « Redémarrage ». Pour vérifier la version installée sur l'écran du boîtier, passez par « Informations avancées » puis « Version » sur Pop et Ultra, par « Version » sur Delta, ou par « Système » puis « Version » sur Revolution.