Avec la version 4.12.2 déployée le 3 juillet sur les Server Revolution, Pop, Delta et Ultra, Free répond à une demande de fond formulée par les utilisateurs les plus pointus, qui est de pouvoir personnaliser le nom de domaine de son réseau local. Deux anomalies embêtantes, l'une sur le Wi-Fi, l'autre sur la 4G de secours, passent aussi à la trappe. On fait le point sur ce qui change sur les Freebox depuis quelques jours.