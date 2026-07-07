Free a déployé la mise à jour 4.12.2 de son Freebox Server sur les modèles Revolution, Pop, Delta et Ultra. Avec au programme un nouveau réglage du nom de domaine local, deux correctifs Wi-Fi et 4G Backup, et un peu de sécurité.
Avec la version 4.12.2 déployée le 3 juillet sur les Server Revolution, Pop, Delta et Ultra, Free répond à une demande de fond formulée par les utilisateurs les plus pointus, qui est de pouvoir personnaliser le nom de domaine de son réseau local. Deux anomalies embêtantes, l'une sur le Wi-Fi, l'autre sur la 4G de secours, passent aussi à la trappe. On fait le point sur ce qui change sur les Freebox depuis quelques jours.
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Un nom de domaine enfin personnalisable sur votre Freebox Server
Pour mieux comprendre ce que Free a arrangé, il faut savoir que chaque appareil de votre réseau local recevait jusqu'ici l'extension .home, comme dans salon.home. Une convention maison, pratique, mais qui n'est officiellement réservée par aucun organisme international, avec un risque, certes minime, de collision si ce nom venait un jour à être utilisé ailleurs sur Internet. L'IETF recommande depuis 2018 d'utiliser plutôt home.arpa, un nom de domaine spécifiquement mis de côté pour les réseaux domestiques.
La demande remonte au début du mois de juin, elle fut postée par un abonné sur le bugtracker de Free, l'espace où les utilisateurs signalent bugs et suggestions aux équipes techniques. La réponse de l'équipe technique est alors quasi immédiate, elle reconnaît volontiers son oubli et propose une solution de contournement en attendant le vrai correctif.
Chose promise, chose due : l'option apparaît désormais clairement dans les réglages DHCP avancés de la 4.12.2, sous la forme d'un simple champ texte à remplir. Seul bémol relevé par plusieurs utilisateurs depuis : la Freebox continuerait, en interne, à résoudre certains noms sous l'ancien suffixe .home, créant une petite incohérence que Free voudra peut-être corriger dans une prochaine version.
Deux anomalies Wi-Fi et 4G résolues sur la Freebox
Au niveau des bugs corrigés, il y a celui d'un identifiant Wi-Fi (SSID) mal affiché sur la page dédiée au WPS, ce petit bouton bien pratique qui permet de connecter un appareil au réseau sans taper le mot de passe. Rien de dramatique en soi, mais de quoi perturber un utilisateur peu à l'aise au moment de brancher sa dernière enceinte connectée.
Le deuxième plus embêtant celui-là, corrige un défaut aléatoire qui empêchait parfois le retour automatique de la connexion après une coupure de signal sur le 4G Backup, la bascule de secours qui prend le relais quand la fibre flanche. Autant dire un bug à ne surtout pas avoir un soir de panne réseau. Free ajoute enfin quelques correctifs de sécurité, sans donner davantage de précisions à leur sujet.
Pour bénéficier de cette mise à jour, il suffit de redémarrer le Freebox Server, depuis Freebox OS ou directement depuis la box. Un doute sur votre version actuelle ? Direction l'afficheur : menu « Système » puis « Version » pour les Revolution, Mini 4K et One, « Version » tout court sur Delta, et « Informations avancées » puis « Version » pour les Pop et Ultra. Plus simple encore, l'appli Free affiche directement l'info dans la fiche de votre équipement, depuis l'Espace Abonné.