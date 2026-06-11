Free a déployé deux correctifs pour ses Freebox, mercredi puis jeudi. La mise à jour principale améliore la gestion du Wi-Fi domestique et résout un problème de connexion persistant sur les Google Pixel tournant sous Android 17.
Avec deux « mises à jour » en deux jours, vous comprendrez pourquoi les guillemets sont de rigueur, Free a été particulièrement actif ces 24 dernières heures. Déployée le 10 juin après-midi, la version 4.12.1 embarque une nouveauté Wi-Fi prometteuse pour optimiser les connexions à domicile, ainsi qu'un correctif qui met fin à une longue galère pour certains possesseurs de Google Pixel. Et ce jeudi, une seconde mise à jour est venue cibler les utilisateurs de Freebox Delta et Ultra.
La Freebox 4.12.1 débarque avec un nouveau mode Wi-Fi et un correctif pour les Google Pixel
La grande nouveauté de cette version 4.12.1 des Freebox, c'est l'arrivée d'un mode de steering Wi-Fi expérimental dans Freebox OS. Historiquement, le band steering permet de détecter si le client sans fil est compatible ou pas avec le bi-band (2,4 et 5 GHz). Logé dans les « Paramètres avancés », puis « Wi-Fi », Steering Wi-Fi a pour but d'orienter chaque appareil vers le point d'accès le plus adapté, ou la meilleure bande. Free précise bien le mot « expérimental », mais l'intention est salutaire.
Ce qui rend ce mode intéressant, c'est peut-être sa portée. Il ne se cantonne en effet pas aux seuls appareils compatibles avec les normes 802.11k et 802.11v, qui gèrent déjà nativement ce type d'optimisation, les petits malins. Les équipements plus anciens ou moins bien lotis en bénéficient aussi, et c'est la Freebox qui prend en charge l'optimisation à leur place.
Une autre correction a été poussée par les développeurs de Free, et elle est plus que bienvenue. Un bug empêchait certains téléphones Google Pixel sous Android 17 de se connecter via le mode WPA3, plus sécurisé. Le problème, signalé depuis fin avril sur le tracker de Free, notamment constaté sur les Freebox Pop, forçait les utilisateurs à basculer manuellement en WPA3 Transition. La version 4.12.1 des Freebox intègre désormais un contournement officiel.
Freebox Delta, Ultra et les autres, tout ce qu'il faut faire après ce double déploiement de Free
Le jeudi 11 juin à 13h00, donc moins de 24 heures après la version 4.12.1, Free a déployé la version 4.12.1.1, qui concerne cette fois exclusivement les Freebox Delta et Ultra. Au menu, une seule correction donc, avec des disques RAID qui devenaient invisibles sur ces modèles. Une mise à jour plus discrète, mais indispensable pour les plus technophiles des Freenautes. On rappelle que la Freebox Ultra peut contenir un disque dur NVMe ; la Freebox Delta quatre (au format 2,5'', et 9 mm d'épaisseur max).
Comme toujours, mettre à jour sa Freebox ne réclame aucune manipulation complexe. Un simple redémarrage du Freebox Server suffit, et c'est d'ailleurs la procédure indiquée pour les deux mises à jour. Il ne reste ensuite qu'à s'assurer que la bonne version est bien affichée sur l'équipement.
Pour cela, tout dépend du modèle. Sur une Revolution, Mini 4K ou One, aidez-vous des flèches directionnelles de l'afficheur, menu « Système », puis « Version ». Sur une Delta, le menu « Version » est accessible directement. Depuis une Pop ou Ultra, cap sur « Informations avancées » puis « Version ». L'application Free, depuis l'espace abonné, permet aussi d'y accéder.