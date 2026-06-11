Le jeudi 11 juin à 13h00, donc moins de 24 heures après la version 4.12.1, Free a déployé la version 4.12.1.1, qui concerne cette fois exclusivement les Freebox Delta et Ultra. Au menu, une seule correction donc, avec des disques RAID qui devenaient invisibles sur ces modèles. Une mise à jour plus discrète, mais indispensable pour les plus technophiles des Freenautes. On rappelle que la Freebox Ultra peut contenir un disque dur NVMe ; la Freebox Delta quatre (au format 2,5'', et 9 mm d'épaisseur max).