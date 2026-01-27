Alors que faire si vous rencontrez ces fameux problèmes de connectivité WiFi et Bluetooth ? En attendant que Google déploie un correctif, le mieux est de contacter l'assistance en envoyant un message via le centre d'aide officiel. Le géant de la Tech n'ayant pas communiqué sur le sujet, il est, à cette heure, impossible de savoir quand la situation reviendra à la normale. Il faudra donc prendre votre mal en patience en attendant que Google corrige ces nouveaux dysfonctionnements.