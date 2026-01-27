Mais que se passe-t-il avec les Google Pixel ? Depuis la dernière mise à jour, de nombreux utilisateurs se plaignent de soucis de connectivité. Une situation de plus en plus frustrante.
Avec ses Pixel 10, Google a enfin réussi à se faire une place de choix sur le marché des smartphones. Hélas, de trop nombreux bugs viennent assombrir ce tableau : dysfonctionnements du haut-parleur, problèmes d'affichage, soucis d'autonomie, fuites audio et bien plus encore. Alors que le géant de la Tech enchaîne les correctifs, de nouvelles défaillances ont été signalées par les utilisateurs.
La dernière mise à jour Pixel perturbe le Wi-Fi et le Bluetooth des utilisateurs
La semaine dernière, les propriétaires de Google Pixel ont eu la joie d'accéder à une nouvelle mise à jour. Cette dernière résolvait notamment un problème de sécurité et corrigeait des dysfonctionnements audio, ainsi que des soucis d'affichage et d'autonomie. Malheureusement, elle semble aussi être à l'origine de plusieurs nouvelles défaillances, comme l'ont souligné de nombreux utilisateurs.
Depuis le déploiement de la mise à jour, un nombre croissant de personnes a remarqué que le Wi-Fi et le Bluetooth refusaient de fonctionner sur leurs appareils. Certains ont aussi rencontré des problèmes avec l'appareil photo, la recharge de la batterie et la fonctionnalité de recherche intégrée aux réglages. Si tous les smartphones ne sont pas impactés, le nombre d'utilisateurs touchés est tout de même important et aucun modèle ne semble épargné.
Pas de solutions trouvées pour le moment
Pour l'instant, Google reste silencieux et les utilisateurs ont été contraints de se débrouiller seuls. Mais aucune solution ne fonctionne : redémarrage du téléphone, mode sans échec, réinitialisation du réseau, réinitialisation d'usine… rien n'y fait. Sur Reddit, une personne indique avoir réussi à résoudre son problème en réinstallant la dernière version publique d'Android, mais son cas semble isolé.
Alors que faire si vous rencontrez ces fameux problèmes de connectivité WiFi et Bluetooth ? En attendant que Google déploie un correctif, le mieux est de contacter l'assistance en envoyant un message via le centre d'aide officiel. Le géant de la Tech n'ayant pas communiqué sur le sujet, il est, à cette heure, impossible de savoir quand la situation reviendra à la normale. Il faudra donc prendre votre mal en patience en attendant que Google corrige ces nouveaux dysfonctionnements.