La fonction « Prendre un Message » de Google lancée en fin d'année dernière est particulièrement pratique, mais elle peut également souffrir d'un bug plutôt gênant.
Vitrine d’Android par excellence, la gamme de smartphones Google Pixel promet une expérience logicielle exemplaire et des mises à jour rapides. Mais derrière cette image, les smartphones de Google accumulent bugs et dysfonctionnements. Connectivité, autonomie, performances, surchauffe… Les soucis reviennent régulièrement, obligeant Google à déployer correctif après correctif, au rythme de leur apparition.
Un nouveau bug (encore) pour les Google Pixel
Il y a quelques jours, le géant américain déployait une nouvelle mise à jour visant (entre autres) à éradiquer un bug concernant la désactivation involontaire des alarmes au réveil, ce qui pouvait poser de vrais problèmes. Avec la fonction « Prendre un Message », c'est un bug encore plus gênant que rencontrent parfois certains utilisateurs.
Lorsqu’un appel est manqué ou décliné, l’interlocuteur est accueilli par un message vocal standard l’invitant à laisser un message. Une fois ce dernier enregistré, son contenu est automatiquement converti en texte et s’affiche dans l’historique des appels, offrant un aperçu immédiat du message sans avoir à l’écouter. Le hic, c'est que votre interlocuteur peut lui aussi être susceptible de vous entendre, et ce n'est pas (du tout) normal.
Un micro activé « à l'insu du plein gré » de l'utilisateur
Présentée lors de l’annonce du Pixel 10, la fonction a ensuite été déployée sur les Pixel 4 et les modèles plus récents aux États-Unis, en Australie, en Irlande ou encore au Royaume-Uni. A l'heure actuelle, celle-ci n'est donc pas disponible en France, et Google n'a pas indiqué une quelconque fenêtre de déploiement en dehors des pays évoqués plus haut.
Au cours des six derniers mois, plusieurs rapports font état d'un bug étonnant. Le système s’activerait correctement, mais au lieu de se contenter d’enregistrer le message de l’appelant, il transmettrait aussi en retour les sons ambiants captés par le téléphone. Concrètement, la personne à l’autre bout du fil serait en mesure d'entendre tout ce qui se passe autour de l'appareil de son interlocuteur pendant qu’elle laisse son message.
Les premiers rapports remontent au mois de septembre dernier, avec des bugs rencontrés sur des Pixel 5, mais aussi sur des Pixel 10 ou encore des Pixel 4a. Contacté à ce sujet, le géant Google assure avoir pris connaissance de ces signalements et indique que ses équipes travaillent actuellement à en identifier la cause.
Pour rappel, avec la fonction « Prendre un Message », il est possible d’accéder à la transcription en temps réel du message de l’appelant, tandis que l’enregistrement audio reste consultable une fois l’opération terminée. De cette manière, à tout moment, il est possible d’interrompre le processus pour reprendre l’appel en direct si cela est jugé nécessaire.