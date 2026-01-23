Présentée lors de l’annonce du Pixel 10, la fonction a ensuite été déployée sur les Pixel 4 et les modèles plus récents aux États-Unis, en Australie, en Irlande ou encore au Royaume-Uni. A l'heure actuelle, celle-ci n'est donc pas disponible en France, et Google n'a pas indiqué une quelconque fenêtre de déploiement en dehors des pays évoqués plus haut.

Au cours des six derniers mois, plusieurs rapports font état d'un bug étonnant. Le système s’activerait correctement, mais au lieu de se contenter d’enregistrer le message de l’appelant, il transmettrait aussi en retour les sons ambiants captés par le téléphone. Concrètement, la personne à l’autre bout du fil serait en mesure d'entendre tout ce qui se passe autour de l'appareil de son interlocuteur pendant qu’elle laisse son message.