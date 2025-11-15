En effet, le géant américain procède actuellement au déploiement d'une nouvelle mise à jour, permettant à l'application Téléphone d'intégrer directement la précieuse fonctionnalité d'enregistrement audio. La mise à jour se destine à de nombreux Pixel en circulation, puisque celle-ci concerne tous les modèles à partir du Pixel 6 (lancé en 2021).

Outre la mise à jour nécessaire de l'application Téléphone, il semblerait également que l'installation de la mise à jour système de novembre (« November Pixel Drop ») soit requise pour activer l'enregistrement des appels.

À noter que les smartphones Android autres que Pixel peuvent eux aussi bénéficier d'une fonction permettant d'enregistrer les appels téléphoniques.