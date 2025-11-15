Conserver une preuve d'un accord verbal, enregistrer une interview téléphonique à retranscrire ou, encore, ne pas oublier les détails d'un briefing important ? L'enregistrement d'appel sur smartphone est un outil très pratique, mais pas toujours à la portée de tous.
Si une telle fonction peut s'avérer très utile dans de nombreuses situations, son intégration native est cruciale. Elle garantit une utilisation simple, immédiate et fiable, sans la complexité ou les risques de sécurité des applications tierces. Une fonction essentielle à portée de main, désormais disponible sur les Pixel de Google.
L'enregistrement des conversations téléphoniques aussi sur les Google Pixel
En effet, le géant américain procède actuellement au déploiement d'une nouvelle mise à jour, permettant à l'application Téléphone d'intégrer directement la précieuse fonctionnalité d'enregistrement audio. La mise à jour se destine à de nombreux Pixel en circulation, puisque celle-ci concerne tous les modèles à partir du Pixel 6 (lancé en 2021).
Outre la mise à jour nécessaire de l'application Téléphone, il semblerait également que l'installation de la mise à jour système de novembre (« November Pixel Drop ») soit requise pour activer l'enregistrement des appels.
À noter que les smartphones Android autres que Pixel peuvent eux aussi bénéficier d'une fonction permettant d'enregistrer les appels téléphoniques.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
- Un design à tomber par terre
- Un écran d'exception
- Des photos et vidéos divines
- Excellents écrans
- Autonomie (enfin!)
- Certification IP68
Un enregistrement pratique… mais pas secret
Sur les téléphones Pixel compatibles, l'enregistrement des appels peut être activé en se rendant dans les Paramètres de l'application Téléphone, puis dans Assistance d'appel et Enregistrement des appels.
La fonction permet aux utilisateurs d'enregistrer les appels manuellement, de configurer un enregistrement automatique pour des numéros spécifiques ou, encore, de l'activer pour tous les appels provenant de numéros inconnus ou ne figurant pas dans les contacts. Pratique, donc.
Une fois la fonction d'enregistrement activée, un message contextuel s'affiche dès le premier appel émis. Il est important de noter que l'interlocuteur (à l'autre bout du fil donc) reçoit également une notification explicative détaillant la gestion des enregistrements par Google au moment où l'enregistrement débute, ceci dans un souci de conformité légale.
En France, selon l’article 226 du Code pénal, il est illégal d'enregistrer une conversation sans le consentement de la personne concernée lorsque celle-ci a un caractère privé ou confidentiel.