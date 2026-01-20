Vous avez déjà manqué votre réveil avec votre Google Pixel ? C'est normal, mais pas de panique. Google corrige le tir via une mise à jour qui va vous faciliter la vie, avec un retour en arrière au final très pratique.
La refonte Material 3 Expressive de l'application Google Horloge avait apporté une modification peu pratique dans la gestion des alarmes. Le geste de balayage traditionnel avait été remplacé par un large bouton en forme de pilule, adapté aux couleurs dynamiques du système. Mais ce bouton rendait un peu trop facile la désactivation involontaire des alarmes au réveil. Google corrige enfin le tir.
L'utilisateur aura le choix
Une nouvelle option fait son apparition dans les paramètres de l'application. Baptisée "Repousser l'alarme avec", elle permet de choisir entre deux modes : le bouton actuel ou le geste de balayage.
Avec le balayage activé, un glissement vers la gauche met l'alarme en pause, tandis qu'un mouvement vers la droite la désactive définitivement. Ce fonctionnement ajoute une friction volontaire, utile pour ceux qui ont tendance à éteindre leurs alarmes dans un demi-sommeil sans vraiment s'en rendre compte.
Une mise à jour progressive
Cette fonctionnalité est liée à la version 8.5 de Google Horloge, mais nécessite également une activation côté serveur. Autrement dit, même avec la dernière mise à jour installée, l'option peut ne pas encore être visible. Les tests semblent se faire par vagues, avec une disponibilité élargie attendue dans les semaines à venir.
À noter que Google propose déjà un choix similaire dans son application Téléphone, où l'utilisateur peut opter pour des boutons ou des gestes de balayage pour accepter ou refuser les appels.
Autres ajustements visuels
La version 8.5 apporte également un curseur de volume d'alarme redessiné, plus épais, conforme aux nouvelles lignes graphiques Material 3 Expressive. Ce curseur permet maintenant d'ajuster le volume par paliers allant de 1.00 à 7.00.
Cette modification est déjà active pour tous les utilisateurs disposant de la mise à jour, sans dépendre d'une activation serveur.