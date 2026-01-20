La refonte Material 3 Expressive de l'application Google Horloge avait apporté une modification peu pratique dans la gestion des alarmes. Le geste de balayage traditionnel avait été remplacé par un large bouton en forme de pilule, adapté aux couleurs dynamiques du système. Mais ce bouton rendait un peu trop facile la désactivation involontaire des alarmes au réveil. Google corrige enfin le tir.