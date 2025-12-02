Vous voulez ajouter une couche de sécurité à votre téléphone ? En activant l'espace privé de votre Pixel, vous allez pouvoir gérer des apps et des fichiers indépendamment de votre profil principal, et utiliser, si vous le souhaitez, un autre compte Google. Pour configurer ce dossier sécurisé, rendez-vous dans les réglages de votre smartphone dans « Sécurité et confidentialité » > « Espace Privé ». Une fois l'espace créé, vous pourrez y accéder en tapant « Espace privé » dans la barre de recherche du téléphone et en renseignant votre code PIN.