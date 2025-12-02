Très populaires sur le marché, les Google Pixel proposent de nombreux réglages pour vous aider à personnaliser votre expérience. Mais encore faut-il savoir où les trouver.
Les Pixel séduisent de plus en plus d'utilisateurs et Google ne lésine pas sur les innovations : enregistrement natif des appels, lanceur d'applications amélioré, batterie adaptative et bien d'autres. Si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure avec votre smartphone Pixel, sachez que de nombreux réglages existent pour passer en mode avancé. On vous en présente 5 à essayer d'urgence.
1. Prenez le contrôle sur vos notifications
Quand les paramètres par défaut sont activés, votre Pixel affiche toutes vos notifications sur l'écran de verrouillage. Le problème ? Tout le monde peut les lire. Pour préserver votre confidentialité, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone et cliquez sur « Notifications » > « Notifications sur l'écran de verrouillage ». Ici, vous pourrez masquer ces alertes, rendre vos notifications compactes mais aussi masquer les notifications silencieuses et les contenus sensibles.
2. Créez votre espace privé
Vous voulez ajouter une couche de sécurité à votre téléphone ? En activant l'espace privé de votre Pixel, vous allez pouvoir gérer des apps et des fichiers indépendamment de votre profil principal, et utiliser, si vous le souhaitez, un autre compte Google. Pour configurer ce dossier sécurisé, rendez-vous dans les réglages de votre smartphone dans « Sécurité et confidentialité » > « Espace Privé ». Une fois l'espace créé, vous pourrez y accéder en tapant « Espace privé » dans la barre de recherche du téléphone et en renseignant votre code PIN.
3. Fixez vos propres règles
Vous oubliez régulièrement de mettre votre portable en silencieux lors de vos réunions professionnelles ? Vous allez adorer cette astuce : il est possible de configurer des conditions automatiques sur votre Pixel pour adapter son profil sonore à votre localisation ou au réseau Wi-Fi utilisé. Pour cela, allez dans « Paramètres » > « Système » > « Règles », sélectionnez un profil (perso ou privé) et cliquez sur « Ajouter une règle ».
4. Adaptez votre Pixel à vos habitudes
Si nous sommes nombreux à connaître le mode « Ne pas déranger », rares sont ceux qui sont familiers avec les modes personnalisés. Cette fonction vous permet d'adapter l'interface de votre Pixel à vos activités. Il est, par exemple, possible de passer l'écran en noir et blanc et de bloquer vos notifications à certaines heures pour rester productif et bien d'autres choses. Pour configurer un mode sur mesure, allez dans « Paramètres » > « Modes » > « Créer votre propre mode ».
5. Gardez la main sur vos données
Vous devez faire réparer votre téléphone et le confier à un technicien ? En activant le mode Réparation, vous pourrez masquer vos photos, messages et applications et éviter que n'importe qui ne puisse y accéder. Cette option est disponible dans les paramètres de votre smartphone, tous en bas de la section « Système ».