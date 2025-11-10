Votre batterie se vide trop rapidement sur votre Google Pixel ? Pas de panique : une fonctionnalité va vous permettre d'augmenter son autonomie, et ce, en quelques clics.
Les Google Pixel se portent plutôt bien : grâce à la série de Pixel 10, Google a vu ses ventes bondir, et ce malgré quelques bugs, rapidement corrigés. Récemment, le géant de la Tech s'est penché sur l'autonomie de ces smartphones en travaillant sur une option permettant à Android de décider lui-même quand éteindre l'écran.
En attendant son déploiement, d'autres solutions existent pour mieux gérer l'énergie de votre Pixel, à commencer par la batterie adaptative.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
La batterie adaptative, comment ça fonctionne ?
On a tous eu des sueurs froides en voyant notre batterie de Pixel passer sous la barre des 30 % en plein après-midi. Et bien souvent, c'est la faute aux applications et autres tâches système qui consomment des ressources en arrière-plan. Afin d'éviter cela, Google a mis au point la batterie adaptative, un outil discret dont la mission est de garder l'œil en temps réel sur ces process.
Cette fonction, qui se base sur des algorithmes IA, agit comme un assistant personnel qui étudie vos habitudes. La batterie adaptative repère les moments clés de votre journée et identifie les applications que vous utilisez le plus (et le moins). Pour cela, il les regroupe ensuite en différentes catégories :
- Les services actifs, qui sont ou viennent d'être utilisés ;
- Les services qui sont utilisés quotidiennement mais ne sont pas actuellement actifs ;
- Les services utilisés régulièrement, mais pas tous les jours : ils resteront accessibles mais seront soumis à plus de restrictions ;
- Les services rarement utilisés : ils seront soumis à des restrictions strictes et leur accès à internet sera limité ;
- Les services gourmands en ressources qui n'ont pas été ouverts depuis des mois.
L'outil se sert de ces infos pour savoir à quel service donner la priorité. Certaines apps ne sont ainsi plus autorisées à utiliser de l'énergie inutilement et vous pouvez gagner de précieuses heures d'autonomie.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
Comment bien configurer votre batterie adaptative ?
La batterie adaptative se trouve dans les paramètres de votre Google Pixel, dans la section « Batterie ». Il faut se rendre sur « Économiseur de batterie » > « Batterie adaptative » et activer la fonction, si elle ne l'est pas déjà. Une fois cette étape passée, la batterie adaptative prendra un petit temps pour s'adapter à vos habitudes et optimiser l'autonomie de votre smartphone. Notez que ses prédictions seront plus efficaces pour les utilisateurs aux emplois du temps « prévisibles » que pour les autres.
Si vous remarquez que la fonctionnalité a fait un peu trop de zêle et qu'elle a bloqué une application qui vous est utile, sachez qu'il est possible de modifier les autorisations d'utilisation en arrière-plan au cas par cas. Pour cela, allez dans les paramètres de votre téléphone dans la section « Applications ». Recherchez le service qui vous intéresse, cliquez dessus puis :
- Appuyez sur « Utilisation de la batterie par l'appli » ;
- Cliquez sur l'encadré « Autoriser l'utilisation en arrière-plan » ;
- Choisissez l'option « Sans restriction » pour éviter que la batterie adaptative ne bloque le service.