La batterie adaptative se trouve dans les paramètres de votre Google Pixel, dans la section « Batterie ». Il faut se rendre sur « Économiseur de batterie » > « Batterie adaptative » et activer la fonction, si elle ne l'est pas déjà. Une fois cette étape passée, la batterie adaptative prendra un petit temps pour s'adapter à vos habitudes et optimiser l'autonomie de votre smartphone. Notez que ses prédictions seront plus efficaces pour les utilisateurs aux emplois du temps « prévisibles » que pour les autres.