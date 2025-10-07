Cette modification n'arrive pas par hasard. Elle est la réponse directe d'Apple aux nombreuses plaintes d'utilisateurs frustrés qui, depuis des mois, manquaient leur réveil à cause d'une interface jugée trop permissive. Il faut dire que le géant californien a eu quelques démêlés avec nos routines matinales.

On se souvient des alarmes devenues étrangement silencieuses à cause de la fonction de « reconnaissance de l’attention », qui baissait le volume si l’on regardait l’écran. En s'attaquant cette fois à l'erreur humaine, la marque montre qu'elle a bien l'intention de redorer le blason de cette fonction si essentielle. Ce petit ajustement, qui s’appliquera aussi aux minuteurs, semble être une belle promesse pour des matins plus sereins.