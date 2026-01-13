Google démarre l'année sur les chapeaux de roue avec le déploiement de sa dernièe mise à jour logicielle. Ce pack de correctifs pour Android 16 doit corriger quelques bugs génants, touchant notamment l'autonomie des Pixel.
Après des vacances de fin d'année bien méritées, Google est de retour en pleine forme. La preuve, le moteur de recherche propose dès à présent une nouvelle mise à jour d'Android 16, à destination notamment de ses smartphones Pixel, et cela devrait réjouir de nombreux utilisateurs. En effet, plusieurs d'entre eux ont pointé du doigt des soucis persistants, en particulier une décharge anormalement rapide de la batterie sur certains modèles récents. Google semble avoir pris ces retours au sérieux. La mise à jour est actuellement en cours de diffusion sur une large gamme d’appareils, allant du Pixel 7a jusqu’à la série Pixel 10, sans oublier le Pixel Fold et la Pixel Tablet. À noter toutefois que les Pixel 6 et Pixel 7 « classiques » ne sont pas concernés par ce déploiement.
Des problèmes d'autonomie et d'écran corrigés par cette mise à jour
Dans le détail, Google indique avoir corrigé plusieurs problèmes susceptibles d’impacter l’expérience au quotidien. Le plus notable concerne la batterie, avec un correctif ciblant des scénarios précis de consommation excessive, un point régulièrement critiqué depuis le passage à Android 16.
La mise à jour apporte également des ajustements côté affichage, notamment pour corriger des scintillements de l’écran Always-On Display et des artefacts graphiques observés lors de l’édition de photos HDR dans certaines applications. Sur les Pixel 10, Google évoque aussi des améliorations générales des performances GPU, même si les gains exacts ne sont pas chiffrés.
Autre correctif bienvenu : un bug tactile pouvant provoquer une perte de réactivité de l’écran dans certaines conditions, ainsi qu’un souci dans l’interface qui pouvait rendre l’application de personnalisation des fonds d’écran inutilisable après la suppression de certains wallpapers dynamiques.
Quelques petites fonctions ajoutées dans les apps Google, mais rien de révolutionnaire au programme
En parallèle du correctif Android 16, Google déploie également une nouvelle vague de mises à jour dites « système », via Google Play services, le Play Store et Android WebView. Ces évolutions passent souvent inaperçues, mais elles jouent un rôle clé dans la stabilité et la sécurité de l’écosystème Android.
La version 26.01 de Google Play services apporte par exemple des améliorations générales de stabilité sur smartphones, montres connectées, téléviseurs et Android Auto, ainsi que de nouvelles fonctions côté Wallet pour consulter plus facilement les transactions liées aux cartes virtuelles. De son côté, Android WebView bénéficie d’ajustements de sécurité et de correctifs liés à l’affichage de contenus web dans les applications.
Comme souvent chez Google, certaines de ces nouveautés seront activées progressivement et pourront mettre plusieurs semaines avant d’être visibles chez tous les utilisateurs.
Si vous avez autorisé les mises à jour automatiques, ce correctif de début d'année devrait s'installer durant la nuit ou lors de la charge de votre smartphone. Pour les autres, un petit tour dans les réglages du smartphone sera nécessaire pour lancer le téléchargement et l'installation.