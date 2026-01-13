Dans le détail, Google indique avoir corrigé plusieurs problèmes susceptibles d’impacter l’expérience au quotidien. Le plus notable concerne la batterie, avec un correctif ciblant des scénarios précis de consommation excessive, un point régulièrement critiqué depuis le passage à Android 16.

La mise à jour apporte également des ajustements côté affichage, notamment pour corriger des scintillements de l’écran Always-On Display et des artefacts graphiques observés lors de l’édition de photos HDR dans certaines applications. Sur les Pixel 10, Google évoque aussi des améliorations générales des performances GPU, même si les gains exacts ne sont pas chiffrés.

Autre correctif bienvenu : un bug tactile pouvant provoquer une perte de réactivité de l’écran dans certaines conditions, ainsi qu’un souci dans l’interface qui pouvait rendre l’application de personnalisation des fonds d’écran inutilisable après la suppression de certains wallpapers dynamiques.