Free a déployé une nouvelle mise à jour pour ses Freebox, avec deux fonctionnalités très attendues qui font leur entrée, et un bug un brin agaçant qui est désormais de l'histoire ancienne.
L'opérateur Free a déployé une nouvelle mise à jour, estampillée 4.10.1, pour ses box internet. Un nom de domaine attribué automatiquement à chaque appareil du réseau, des routes statiques enfin étendues à toutes les plages d'adresses privées, et une DMZ qui fonctionne vraiment, voilà en résumé le menu généreux de la dernière update des Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Comme souvent, Free a une mémoire d'éléphant, car imaginez que certaines de ces évolutions étaient réclamées depuis 2011 sur le tracker officiel de Free. Pour en profiter, une simple action suffit.
Une nouvelle mise à jour Freebox qui résout un problème plus vieux que Free Mobile !
Depuis 2011, Free Mobile ne naissait qu'un an plus tard, des utilisateurs Freebox réclamaient une fonctionnalité qui résolve les noms des appareils du réseau local via DNS. En gros ils souhaitaient pouvoir appeler leurs appareils connectés par leur nom, plutôt que par leur adresse IP. Au lieu de taper 192.168.1.42 pour accéder à son NAS ou son serveur maison, on peut désormais utiliser directement son nom, comme « monserveur.local », admettons. Le temps où il fallait jongler avec les adresses IP pour retrouver son NAS ou son serveur maison est donc résolu.
Le routage statique, qui permet de faire communiquer la Freebox avec un routeur secondaire ou un équipement réseau distinct, était apparu il y a quelques jours avec le firmware 4.10.1, mais uniquement pour les adresses commençant par 192.168. Avec la version 4.11.1, les autres grandes plages d'adresses privées (celles en 10.x et 172.x) sont enfin acceptées. Attention toutefois, ces sous-réseaux ne peuvent pas encore accéder directement à internet via la Freebox, mais uniquement communiquer entre eux en local.
Bug de DMZ corrigé et mise à jour en un clic : le mode d'emploi
La dernière mise à jour Freebox règle aussi un bug de DMZ, une zone réseau qui permet d'exposer un appareil directement à internet, ce qui est utile pour héberger un serveur ou faire fonctionner certains jeux en ligne.
Autrement dit, le mode DMZ sert à rediriger les flux en provenance d’internet vers un équipement de votre choix. La Freebox Pro répond à ce besoin avec sa fonctionnalité de redirection de port du firewall intégrée. Jusqu'ici, les Freebox ignoraient purement et simplement la configuration, la considérant toujours comme désactivée. Il s'agissait d'un bug discret, certes, mais bien pénalisant pour ceux qui en avaient besoin.
En tout cas, pour profiter de toutes ces nouveautés, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de redémarrer son Freebox Server, puisque la mise à jour est disponible depuis le 20 mai, 15h30. Pour vérifier qu'elle est bien installée, il est possible de consulter la version logicielle depuis le petit écran de la box, dans le menu « Système », « Version » ou « Informations avancées », selon le modèle, ou plus simplement depuis l'application Free, dans l'Espace Abonné.