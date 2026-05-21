Depuis 2011, Free Mobile ne naissait qu'un an plus tard, des utilisateurs Freebox réclamaient une fonctionnalité qui résolve les noms des appareils du réseau local via DNS. En gros ils souhaitaient pouvoir appeler leurs appareils connectés par leur nom, plutôt que par leur adresse IP. Au lieu de taper 192.168.1.42 pour accéder à son NAS ou son serveur maison, on peut désormais utiliser directement son nom, comme « monserveur.local », admettons. Le temps où il fallait jongler avec les adresses IP pour retrouver son NAS ou son serveur maison est donc résolu.