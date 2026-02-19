Deux mises à jour publiées le même jour, à moins d'une heure d'intervalle, les développeurs et techniciens Free n'ont pas chômé mercredi. L'opérateur a déployé la version logicielle 4.9.16 de ses Freebox Ultra, Delta, Pop et Revolution, et la version 2.7.13 pour le répéteur Wi-Fi. Elles corrigent plusieurs dysfonctionnements et règlent le bug du bandeau LED des éditions limitées, introduit avec la version précédente. La mise à jour apporte aussi de nouvelles options DHCP configurables, dont certaines étaient réclamées depuis 2013.