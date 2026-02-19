Free a déployé mercredi une mise à jour pour les Freebox Ultra, Delta, Pop et Revolution, ainsi que pour son répéteur Wi-Fi. Corrections ciblées et nouveautés réseau sont au menu.
Deux mises à jour publiées le même jour, à moins d'une heure d'intervalle, les développeurs et techniciens Free n'ont pas chômé mercredi. L'opérateur a déployé la version logicielle 4.9.16 de ses Freebox Ultra, Delta, Pop et Revolution, et la version 2.7.13 pour le répéteur Wi-Fi. Elles corrigent plusieurs dysfonctionnements et règlent le bug du bandeau LED des éditions limitées, introduit avec la version précédente. La mise à jour apporte aussi de nouvelles options DHCP configurables, dont certaines étaient réclamées depuis 2013.
Le bug du bandeau LED des Freebox édition limitée est enfin corrigé
Le plus visible des correctifs concerne le bandeau LED des Freebox édition limitée. Introduite avec la version 4.9.15 le mois dernier, la fonctionnalité de planification était en réalité inutilisable. En fait, toute modification était perdue à la fermeture, car l'interface graphique envoyait les données au mauvais endpoint de l'API. Un bug d'autant plus frustrant qu'il avait été diagnostiqué avec précision par la communauté dès janvier.
Côté Wi-Fi, la version 4.9.16 s'attaque également à des dysfonctionnements qui touchaient les Freebox Wi-Fi 6 dans certaines conditions. Free n'en dit pas plus sur les scénarios précis, mais les utilisateurs confrontés à des instabilités inexpliquées sur leur réseau sans fil reconnaîtront probablement leurs symptômes.
La troisième correction est commune au Freebox Server et au répéteur. Elle touche aux clés Wi-Fi invités, qui se comportaient mal dès lors qu'un grand nombre d'appareils étaient associés. C'est probablement pour cela que les deux firmwares ont été publiés le même jour.
Les nouvelles options DHCP de la Freebox étaient réclamées depuis longtemps
L'ajout le plus notable côté réseau, c'est l'arrivée de nouvelles options DHCP configurables, dont la très attendue domain-search. En clair, cette option permet à la Freebox d'indiquer automatiquement aux appareils connectés quels suffixes de domaine utiliser sur le réseau local, sans configuration manuelle. Une demande formulée dès juillet 2013, que certains contournaient jusqu'ici en installant leur propre serveur DHCP rien que pour ça.
L'autre bonne nouvelle, c'est que pour profiter de ces mises à jour, vous n'avez pas besoin de procéder à d'interminables manipulations. Un simple redémarrage du Freebox Server suffit, que ce soit depuis l'application Freebox Connect sur smartphone ou directement sur la box. Les répéteurs Wi-Fi, eux, récupèrent la mise à jour tout seuls au passage.