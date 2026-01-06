L'opérateur Free vient de déployer la première mise à jour de l'année pour les Freebox. Elle résout des bugs critiques du gestionnaire de téléchargements et exauce des demandes techniques vieilles de plus d'une décennie.
La patience est récompensée pour les abonnés Freebox qui subissaient depuis décembre des plantages à répétition de leurs téléchargements. Free a sorti la trousse à outils pour propulser, ce mardi 6 janvier 2026, la version 4.9.15 des Freebox Server, qui répare deux dysfonctionnements particulièrement irritants de la mouture précédente. Cerise sur le gâteau, elle intègre également des évolutions réseau que la communauté réclamait depuis longtemps.
Le boot réseau débarque (enfin) sur les Freebox
Plus de douze ans, c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour voir aboutir la première demande d'options DHCP (l'attribution automatique d'une adresse IP par une box) avancées sur le bug tracker de Free. La version 4.9.15 met d'un coup fin à quatre tickets d'évolution déposés entre 2013 et 2019, tous liés au démarrage réseau. Les utilisateurs peuvent maintenant paramétrer l'intégralité des options DHCP standardisées et configurer leur box pour le boot PXE.
Pour les non-initiés, le PXE permet de démarrer un ordinateur directement depuis le réseau, sans disque dur ni clé USB. Pratique pour installer un système d'exploitation ou lancer des outils de diagnostic à distance. Free va même plus loin en embarquant un serveur TFTP dans la Freebox, capable de stocker les images de boot. Les administrateurs système et autres bricoleurs du réseau vont enfin pouvoir s'en donner à cœur joie.
Petit bonus pour les collectionneurs, les abonnés qui possèdent la toute récente Freebox édition anniversaire ou Stranger Things peuvent désormais planifier l'allumage de leur bandeau LED. Une touche de personnalisation qui manquait à l'appel et qui ravira ceux qui aiment programmer leurs ambiances lumineuses selon leurs horaires.
Free met fin aux plantages de téléchargements simultanés avec la version 4.9.15
Depuis début décembre, les utilisateurs de Freebox en version 4.9.14 pour qui il était impossible de lancer plusieurs téléchargements HTTPS en même temps sans tout voir planter au bout d'une dizaine de minutes. L'erreur SSL mystérieuse transformait le NAS en presse-papier numérique particulièrement onéreux. La correction débarque enfin, pour le soulagement général.
Second couac résolu, la disparition inexpliquée de la blocklist torrent à chaque redémarrage. Ce bug était d'autant plus rageant qu'il s'agissait d'une régression. Free avait pourtant corrigé le problème dans la version 4.9.0, avant qu'il ne ressurgisse comme un zombie dès la version suivante. Depuis, il fallait ressaisir manuellement sa liste noire après chaque reboot de la box.
L'installation de la mise à jour ne demande aucune compétence technique. Vous pouvez passer par l'application mobile Free (qui rappelons-le, vient de fusionner avec l'app Freebox Connect) pour déclencher un redémarrage à distance, ou bien naviguer jusqu'au menu « Redémarrage » directement sur votre Freebox Server via les touches directionnelles. Quelques secondes suffisent. La mise à jour concerne tous les modèles : Revolution, Pop, Delta et Ultra. De quoi repartir sur des bases saines pour 2026.