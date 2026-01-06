L'installation de la mise à jour ne demande aucune compétence technique. Vous pouvez passer par l'application mobile Free (qui rappelons-le, vient de fusionner avec l'app Freebox Connect) pour déclencher un redémarrage à distance, ou bien naviguer jusqu'au menu « Redémarrage » directement sur votre Freebox Server via les touches directionnelles. Quelques secondes suffisent. La mise à jour concerne tous les modèles : Revolution, Pop, Delta et Ultra. De quoi repartir sur des bases saines pour 2026.