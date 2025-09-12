Ce vendredi 12 septembre 2025 est synonyme d'une nouvelle mise à jour pour votre Freebox ! L'opérateur de Xavier Niel a déployé, à 9h00 ce matin la version 4.9.10 de son Freebox Server, autrement dit de la box internet de Free. Celle-ci corrige deux dysfonctionnements identifiés sur le modèle Delta, et un sur les autres Freebox, à savoir les Revolution, Pop et Ultra.