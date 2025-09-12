Free a déployé vendredi une mise à jour pour l'ensemble de ses Freebox, qui corrige deux bugs liés au partage de fichiers et à la sécurité.
Ce vendredi 12 septembre 2025 est synonyme d'une nouvelle mise à jour pour votre Freebox ! L'opérateur de Xavier Niel a déployé, à 9h00 ce matin la version 4.9.10 de son Freebox Server, autrement dit de la box internet de Free. Celle-ci corrige deux dysfonctionnements identifiés sur le modèle Delta, et un sur les autres Freebox, à savoir les Revolution, Pop et Ultra.
Free corrige deux soucis sur ses Freebox
La première correction apportée sur les Freebox concerne un souci frustrant de Freebox OS. Les liens de partage de répertoire affichaient une liste de fichiers complètement vide. Un bug assez gênant pour ceux qui partagent régulièrement leurs contenus avec des proches ou des collègues via cette fonctionnalité pratique. Celui-ci concernait potentiellement toutes les familles de Freebox.
Du côté des Freebox Delta, c'est le module de sécurité qui faisait des siennes. Après remplacement par un module neuf, celui-ci refusait obstinément de fonctionner correctement. Une situation problématique pour les utilisateurs soucieux de protéger efficacement leur réseau domestique avec cet équipement haut de gamme. Comme toujours, Free est très transparent sur les mises à jour apportées à son matériel.
Comment mettre à jour votre Freebox Server facilement
Comme toujours, les updates déployées par les équipes de Free nécessitent de redémarrer sa Freebox. Et alors comment procéder, si vous ne l'avez encore jamais fait ?
Un simple redémarrage de votre Freebox Server suffit. Deux options s'offrent à vous. Vous povuez, au choix, utiliser l'application mobile Freebox Connect en sélectionnant « Redémarrer » dans le menu « Freebox Server », ou alors naviguer directement sur les touches de votre box jusqu'au menu « Redémarrage ».
Le processus ne prend que quelques secondes et votre équipement redémarrera automatiquement avec la version 4.9.10 installée. Les galères de partage et les modules de sécurité récalcitrants devraient donc être derrière vous, et votre Freebox retrouvera toutes ses fonctionnalités dans leur version la plus stable et efficace.