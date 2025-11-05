Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, Free a déployé mardi 4 novembre une nouvelle mise à jour corrective. Le déploiement de la version 4.9.12 du Freebox Server est disponible et résout enfin les problèmes d'accès distant HTTPS qui handicapaient les utilisateurs après réinitialisation d'usine, notamment sur les modèles Revolution, Ultra et Delta. Un bug USB3 post-migration a également été corrigé. Il suffit de redémarrer sa box pour profiter des correctifs. On vous explique tout.