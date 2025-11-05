L'opérateur Free vient de corriger en urgence deux problèmes qui affectaient ses Freebox, concernant l'accès distant et l'USB3, qui fonctionnent de nouveau normalement.
Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, Free a déployé mardi 4 novembre une nouvelle mise à jour corrective. Le déploiement de la version 4.9.12 du Freebox Server est disponible et résout enfin les problèmes d'accès distant HTTPS qui handicapaient les utilisateurs après réinitialisation d'usine, notamment sur les modèles Revolution, Ultra et Delta. Un bug USB3 post-migration a également été corrigé. Il suffit de redémarrer sa box pour profiter des correctifs. On vous explique tout.
Les deux bugs corrigés des Freebox détaillés
Le tracker de bugs de Free a récemment vu affluer plusieurs signalements convergents, sur le fait qu'il était impossible d'accéder à distance à FreeboxOS après une réinitialisation d'usine. Le scénario était systématique. Après avoir effectué un reset complet, souvent recommandé par le support technique, les abonnés se retrouvaient bloqués avec des erreurs de type SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP et l'impossibilité de créer un nom de domaine.
L'origine du problème ? Le serveur web de la Freebox renvoyait le mauvais certificat, celui du VPN mesh au lieu du certificat d'administration FreeboxOS. Du coup, les navigateurs refusaient la connexion en TLS 1.2, et la réservation de sous-domaine affichait « Une opération est déjà en cours ». Les utilisateurs avec des services hébergés (IP statique) se sont retrouvés totalement coupés de leurs installations.
Un autre bug, plus discret mais tout aussi énervant, empêchait la désactivation de l'USB3 après migration d'une configuration v6 vers v8. L'erreur « Le fichier n'existe pas » apparaissait systématiquement, signe de valeurs manquantes dans la sauvegarde migrée. Ces trois anomalies, référencées FS#40596, FS#40611 et FS#40500, sont désormais de l'histoire ancienne.
Deux méthodes simples pour installer les correctifs
Ce qui est pratique, c'est que profiter de ces corrections ne demande aucune compétence technique particulière. Free propose deux approches pour redémarrer votre Freebox Server et basculer automatiquement sur la version 4.9.12. La plus confortable passe par l'application mobile Freebox Connect, via le menu « Freebox Server », option « Redémarrer », et le tour est joué sans quitter votre canapé.
L'autre option consiste à utiliser directement les boutons de votre Freebox Server. Avec les touches directionnelles situées sur la box, naviguez dans les menus jusqu'à atteindre l'option « Redémarrage », puis validez. Quelques secondes plus tard, votre équipement redémarre et installe automatiquement la version 4.9.12. Aucune manipulation supplémentaire n'est nécessaire. Une fois le redémarrage effectué, tout fonctionne immédiatement.