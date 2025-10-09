Enfin, le roaming des appareils non MLO progresse sensiblement, et vos appareils passent mieux d'un point Wi-Fi à l'autre. Concrètement, quand vous vous déplacez dans votre maison avec votre smartphone ou tablette, la transition entre la Freebox du salon et le répéteur de l'étage se fait désormais avec plus de fluidité. Les micro-coupures ou ralentissements lors de ces basculements automatiques seront probablement plus rares, surtout pour la grande majorité des équipements actuels qui n'utilisent pas encore le Wi-Fi 7.