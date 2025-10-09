L'opérateur Free a déployé deux mises à jour simultanées mercredi. L'une concerne les Freebox directement, l'autre les répéteurs Wi-Fi, avec plusieurs optimisations au programme.
Free a lancé en même temps mercredi deux mises à jour distinctes, mais complémentaires. Le Freebox Server, donc la box internet de l'opérateur de Xavier Niel, passe en version 4.9.11 sur les modèles Revolution, Pop, Delta et Ultra. En parallèle, les répéteurs Wi-Fi, ces petits boîtiers qui étendent votre réseau sans fil à la maison, reçoivent la version 2.7.1.
Les répéteurs Wi-Fi gagnent en fiabilité et en fluidité
La version 2.7.1 des répéteurs Wi-Fi cible trois aspects précis de l'expérience réseau. Le premier, c'est la stabilité de la connexion entre les répéteurs et votre box principale, désormais renforcée. Les répéteurs, souvent placés dans les étages ou les pièces éloignées, maintiennent un lien plus solide avec la Freebox.
Ensuite, certains utilisateurs rencontraient des difficultés lorsqu'ils modifiaient leurs paramètres Wi-Fi personnalisés. Ces bugs, qui restaient rares, pouvaient bloquer l'application de vos réglages. Free a identifié et corrigé ces cas de figure pour que votre configuration se déploie correctement sur tous vos répéteurs.
Enfin, le roaming des appareils non MLO progresse sensiblement, et vos appareils passent mieux d'un point Wi-Fi à l'autre. Concrètement, quand vous vous déplacez dans votre maison avec votre smartphone ou tablette, la transition entre la Freebox du salon et le répéteur de l'étage se fait désormais avec plus de fluidité. Les micro-coupures ou ralentissements lors de ces basculements automatiques seront probablement plus rares, surtout pour la grande majorité des équipements actuels qui n'utilisent pas encore le Wi-Fi 7.
La procédure de mise à jour reste simple et accessible
Pour ce qui est du répéteur, bonne nouvelle pour les abonnés, puisqu'aucune manipulation complexe n'est requise. Le système privilégie en effet l'automatisation. Lors du prochain redémarrage de votre Freebox Server, les mises à jour se téléchargeront et s'installeront d'elles-mêmes.
Dans quelques cas exceptionnels, la mise à jour automatique peut tarder à se déclencher. Reste alors à débrancher puis rebrancher votre ou vos répéteurs Wi-Fi. Ce simple redémarrage forcera le téléchargement de la version 2.7.1. L'opération est généralement très rapide.
Quant à la mise à jour de la Freebox, elle a été déployée depuis 15 heures mercredi. Pour installer la dernière version sur votre Freebox Server, un redémarrage manuel depuis l'interface de gestion s'impose, via l'option « Redémarrage ». À défaut, vous pouvez pousser la mise à jour depuis l'application Freebox Connect.