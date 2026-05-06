Imaginez qu'en juillet 2012, un abonné Free avait ouvert un ticket sur le bugtracker officiel de Free avec l'espoir de pouvoir dire à sa Freebox comment diriger certains appareils du réseau domestique vers un second routeur, plutôt que de tout faire transiter par la box elle-même. En gros, pouvoir configurer des routes statiques. Concrètement, on parle ici du genre de réglage qui permet, par exemple, à un NAS ou à des équipements domotiques de communiquer proprement avec une autre zone du réseau maison. Une option déjà disponible chez Orange à l'époque.