Free a publié mercredi une nouvelle mise à jour pour ses Freebox. La version introduit la configuration des routes statiques dans FreeboxOS, réclamée par plusieurs abonnés, certains depuis des années.
L'opérateur Freebox vient de déployer, ce mercredi 6 mai 2026, la version 4.10.1 de son firmware pour les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Une mise à jour peu fournie, sur le papier, mais qui sera historique pour un certain nombre d'abonnés. Après des années de requêtes restées sans réponse, les routes statiques IPv4 font enfin leur apparition dans l'interface d'administration FreeboxOS.
Les routes statiques sur Freebox, une demande vieille de… 13 ans
Imaginez qu'en juillet 2012, un abonné Free avait ouvert un ticket sur le bugtracker officiel de Free avec l'espoir de pouvoir dire à sa Freebox comment diriger certains appareils du réseau domestique vers un second routeur, plutôt que de tout faire transiter par la box elle-même. En gros, pouvoir configurer des routes statiques. Concrètement, on parle ici du genre de réglage qui permet, par exemple, à un NAS ou à des équipements domotiques de communiquer proprement avec une autre zone du réseau maison. Une option déjà disponible chez Orange à l'époque.
Pendant des années le ticket reste sans réponse officielle de Free. Les commentaires s'enchaînent, et en 2024 puis en 2025, deux nouveaux tickets relancent la même demande, preuve que le manque se fait toujours sentir. Voilà que mercredi, un administrateur Free a finalement fermé les trois tickets avec ce message : « Cette fonctionnalité a été ajoutée avec le firmware 4.10.1. » Hourra !
La mise à jour est dispo : comment l'activer sur votre Freebox ?
Le firmware 4.10.1 est donc officiellement disponible depuis ce mercredi 6 mai à 15h00. En principe, votre Freebox Server se met à jour automatiquement. Si ce n'est pas le cas, un simple redémarrage de la box suffit à déclencher l'installation. Une fois à jour, les routes statiques sont configurables directement depuis FreeboxOS.
Pour confirmer que la version 4.10.1 est bien installée, la démarche dépend de votre modèle. Sur les Freebox Revolution, mini 4K et One, utilisez les flèches de l'afficheur pour aller dans « Système », puis « Version ». Sur la Delta, le menu « Version » est accessible directement. Enfin, sur les Freebox Pop et Ultra, rendez-vous dans « Informations avancées », puis « Version ».