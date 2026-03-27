Free a sorti deux mises à jour pour ses Freebox en moins de 48 heures. Entre nouveautés, corrections et bug Windows traité en urgence, on fait le point complet sur ce qui a changé.
Les 25 et 26 mars, Free a déployé deux mises à jour successibles pour les Freebox Server Revolution, Pop, Delta et Ultra. La première introduit de nouvelles fonctionnalités et corrige plusieurs bugs. La seconde, publiée en urgence le lendemain soir, s'attaque à un problème qui rendait les fichiers des Freebox illisibles depuis Windows, et qui pouvait même provoquer un plantage.
Free apporte des nouveautés sur ses Freebox
La version 4.9.18 du Freebox Server introduit un nouvel onglet « Détails » dans l'interface de gestion des appareils connectés à votre Freebox. Concrètement, là où l'onglet « Noms » se contentait d'afficher l'identité d'un équipement, celui-ci livre des informations techniques plus fines, ce qui est idéal pour distinguer sans ambiguïté une Smart TV d'une console ou d'un PC lorsque plusieurs appareils du même type cohabitent sur le réseau.
La Freebox Revolution et la Mini 4K héritent elles aussi d'une petite nouveauté utile. Leur afficheur peut désormais se mettre en veille automatiquement, via un réglage accessible directement depuis les menus de l'écran. L'objectif est d'allonger la durée de vie du composant. Rien de spectaculaire, mais c'est le genre de petit détail que les utilisateurs fidèles apprécieront sur la durée.
Le firmware 4.9.18 corrige aussi deux bugs concrets. Sur la Freebox Révolution, les enregistrements de plus de 2 Go pouvaient ne plus se lire correctement : c'est désormais de l'histoire ancienne. Même soulagement pour l'accès aux fichiers stockés sur le disque dur de la box, qui refusait parfois de s'afficher. Plus de mauvaises surprises.
Un bug SMB sous Windows : Free réagit vite et bien
Mais il y a eu un petit couac de la séquence. Depuis la version 4.9.17, selon des abonnés, accéder aux fichiers stockés sur la Freebox depuis un PC Windows était devenu un vrai casse-tête. Les fichiers apparaissaient bien à l'écran, mais il état impossible de les ouvrir ou de les supprimer. Et pour ceux qui s'obstinaient à réessayer, la sanction du plantage complet de Windows pouvait tomber.
Signalé le matin du 26 mars sur le tracker de bugs officiel de Free, le problème a été pris en charge rapidement. Dès 18h30, la version 4.9.18.1 était disponible et réglait l'affaire. Elle en profite également pour corriger un souci de stabilité dans FreeboxOS, qui empêchait certains utilisateurs d'effectuer des opérations courantes comme la gestion des connexions entrantes sur leur réseau.
Pour installer ces mises à jour, rien de compliqué, il suffit de redémarrer sa Freebox. Depuis l'application mobile Freebox Connect, un menu « Redémarrer » fait le travail en deux touches. Vous préférez agir directement sur la box ? Les touches directionnelles de la façade mènent au même résultat. Dans les deux cas, la nouvelle version s'installe toute seule, vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit d'autre.