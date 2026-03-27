Mais il y a eu un petit couac de la séquence. Depuis la version 4.9.17, selon des abonnés, accéder aux fichiers stockés sur la Freebox depuis un PC Windows était devenu un vrai casse-tête. Les fichiers apparaissaient bien à l'écran, mais il état impossible de les ouvrir ou de les supprimer. Et pour ceux qui s'obstinaient à réessayer, la sanction du plantage complet de Windows pouvait tomber.