Free a déployé ce lundi une mise à jour de son répéteur Wi-Fi pour Freebox. Le nouveau firmware corrige un bug rare touchant la bande 5 GHz et ajoute des correctifs de sécurité, le tout avec une installation quasi automatique.
Free a mis en ligne ce lundi 12 octobre une nouvelle mise à jour pour le répéteur Wi-Fi des Freebox, avec la version 2.9.3 de son firmware. Pour reprendre un terme cher à l'opérateur de Xavier Niel, elle ne révolutionne rien, mais corrige un accroc capable de faire perdre au répéteur l'usage de sa bande 5 GHz. Quant à l'installation, elle demande à peu près autant d'efforts que d'allumer la lumière, avec ou sans Alexa.
Free met à jour le répéteur Wi-Fi des Freebox pour ne plus perdre la bande 5 GHz
Le principal correctif de cette version 2.9.3 s’attaque à un bug plutôt rare, mais néanmoins gênant. Dans certains cas, la carte Wi-Fi 5 GHz du répéteur, c’est-à-dire le composant chargé d’émettre sur cette fréquence, refusait de démarrer. Or le Wi-Fi circule sur plusieurs bandes, un peu comme les voies d’une autoroute. Il y le 2,4 GHz porte loin mais reste plus lent et souvent encombré, quand le 5 GHz offre des débits bien supérieurs à courte distance. Quand le problème survenait, le répéteur se retrouvait donc privé de l'une de ses bandes de fréquence, et les appareils devaient faire sans.
Free ajoute à ce firmware des correctifs de sécurité, sans dire lesquels. C'est plutôt logique, car il est mieux d'éviter de détailler une faille tant que tout le parc n'est pas à jour. Le billet des développeurs ne précise pas non plus si les répéteurs Wi-Fi 7 et Wi-Fi 5, les deux commercialisés par Free, sont tous deux concernés.
Une mise à jour du répéteur qui se fait sans vous
Concernant l'installation de la mise à jour, l'abonné n'a pas grand-chose à faire. D'après Free, le correctif s'applique normalement de lui-même au redémarrage du Freebox Server, et les répéteurs suivent le mouvement. Si le vôtre se fait prier, il suffit de le redémarrer à son tour. Le débrancher puis le rebrancher fait parfaitement l'affaire.
Pour rappel, le répéteur Free prolonge le Wi-Fi de la box jusque dans les pièces les plus éloignées. Grâce à l'AP Steering et au Band Steering, il oriente chaque appareil vers le meilleur point d'accès et la bande la plus adaptée. Les abonnés Ultra, Ultra Essentiel, Pop et Pop S peuvent obtenir un modèle Wi-Fi 7 inclus sur demande, puis jusqu'à trois de plus à 20 euros l'unité.
Les abonnés Révolution Light peuvent obtenir jusqu'à quatre répéteurs Wi-Fi 5 au même tarif. Tous les répéteurs sont mis à disposition, ils ne sont pas vendus. La commande pour se faire directement depuis l'Espace Abonné ou l'app Free.