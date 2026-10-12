Le principal correctif de cette version 2.9.3 s’attaque à un bug plutôt rare, mais néanmoins gênant. Dans certains cas, la carte Wi-Fi 5 GHz du répéteur, c’est-à-dire le composant chargé d’émettre sur cette fréquence, refusait de démarrer. Or le Wi-Fi circule sur plusieurs bandes, un peu comme les voies d’une autoroute. Il y le 2,4 GHz porte loin mais reste plus lent et souvent encombré, quand le 5 GHz offre des débits bien supérieurs à courte distance. Quand le problème survenait, le répéteur se retrouvait donc privé de l'une de ses bandes de fréquence, et les appareils devaient faire sans.