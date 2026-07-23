Free a déployé la mise à jour 4.12.3 pour ses Freebox Server jeudi matin. Elle corrige un bug Wi-Fi 5 GHz capricieux ainsi que les icônes disparues du journal d'appels FreeboxOS, attendues par les abonnés.
Entre un Wi-Fi 5 GHz parfois capricieux et un journal d'appels devenu difficile à lire, les utilisateurs de Freebox Server (Revolution, Pop, Delta et Ultra) avaient de quoi pester ces derniers temps. Le second souci a d'ailleurs connu un traitement express en interne chez Free, confirmé en seulement deux jours par les équipes techniques, avant d'être officiellement intégré à la version 4.12.3. On fait le point sur ce que change concrètement cette mise à jour déployée ce jeudi 23 juillet, et surtout, sur la marche à suivre pour l'installer sans prise de tête.
Un bug Wi-Fi et des icônes qui reviennent enfin : la Freebox se met à jour
Dans de rares cas, les cartes Wi-Fi 5 GHz pouvaient rester coincées en mode DFS, un protocole de sécurité qui oblige la box à surveiller la présence de radars sur la fréquence utilisée, pendant une durée bien plus longue que ce qui était initialement prévu. Un bug discret, difficile à repérer pour la plupart des abonnés, mais que Free a jugé suffisamment gênant pour le corriger dans cette livraison.
L'autre correctif, plus visible cette fois, concerne le retour des icônes dans le journal d'appels de FreeboxOS. Disparues depuis plusieurs semaines, elles permettaient pourtant de distinguer d'un coup d'œil un appel entrant, sortant ou manqué, un détail d'ergonomie peut-être mais qui, une fois absent, se remarque vite. Le bug avait été signalé très récemment, à la mi-juillet, et avait recueilli le soutien d'autres abonnés visiblement gênés par le même souci.
L'auteur du signalement avait lui-même mis le doigt sur l'origine du problème, une simple propriété de hauteur manquante dans une feuille de style de l'interface, et proposé la correction exacte à appliquer. Un travail de débogage presque bénévole, salué deux jours plus tard par un administrateur Free, qui a confirmé que le correctif serait bien intégré au prochain firmware, celui-là même qui vient d'atterrir sur nos Freebox Server.
La marche à suivre pour profiter de la version 4.12.3
Comme d'habitude, aucune manipulation complexe n'est nécessaire de votre côté. La version 4.12.3 est mise à disposition directement par Free, sans installation manuelle à effectuer. Il suffit de redémarrer votre Freebox Server, soit directement depuis le boîtier, soit via l'application Free ou l'interface FreeboxOS, pour que les correctifs soient effectivement appliqués.
Pour vérifier que la mise à jour a bien été installée, vous pouvez passer par l'application Free ou, à l'aide des flèches de votre Server, suivre le menu « Système » puis « Version » (pour les Revolution, Mini 4K, One), simplement « Version » (pour la Delta), ou « Informations avancées » puis « Version » (pour les PopetUltra). De quoi confirmer en quelques secondes que votre Freebox tourne bien sous la dernière mouture du logiciel.