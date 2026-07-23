Entre un Wi-Fi 5 GHz parfois capricieux et un journal d'appels devenu difficile à lire, les utilisateurs de Freebox Server (Revolution, Pop, Delta et Ultra) avaient de quoi pester ces derniers temps. Le second souci a d'ailleurs connu un traitement express en interne chez Free, confirmé en seulement deux jours par les équipes techniques, avant d'être officiellement intégré à la version 4.12.3. On fait le point sur ce que change concrètement cette mise à jour déployée ce jeudi 23 juillet, et surtout, sur la marche à suivre pour l'installer sans prise de tête.