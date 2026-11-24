L'État a validé l'offre de NJJ Médias, la holding de Xavier Niel, pour reprendre le mensuel édité par l'Institut national de la consommation. Une majorité des salariés seront conservés, mais pas tous, et l'indépendance éditoriale du titre reste en question.
Les forfaits de Free figurent depuis des années dans les comparatifs de 60 Millions de consommateurs. Le fondateur de l’opérateur est désormais en passe de devenir le propriétaire du mensuel. Lundi 23 novembre, le ministère de l’Économie a confirmé à l’AFP avoir retenu l’offre de NJJ Médias, la holding de Xavier Niel.
L’emploi a pesé dans le choix de Bercy
Le magazine a été mis en vente après la dissolution de son éditeur public, l’Institut national de la consommation (INC), placé en liquidation le 31 mars. La loi de finances pour 2026 avait prévu la cession éventuelle de son activité de presse à un acteur privé. Trois candidats se sont manifestés, dont NJJ Médias et Que Choisir Ensemble, l’ancienne UFC-Que Choisir, qui édite le magazine concurrent Que Choisir.
Bercy juge l’offre de NJJ Médias la plus favorable à l’emploi et met en avant le projet présenté pour assurer la pérennité du titre. La Commission des participations et des transferts (CPT) doit encore publier son avis sur la valeur des actifs concernés. La cession doit être autorisée par un arrêté du ministre chargé de la consommation.
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit le départ de 20 salariés de l’INC. Les 29 personnes reprises travaillent notamment à la rédaction et dans les services techniques. Bien que la CFDT a signé l’accord collectif, le SNME-CFDT juge toutefois le dispositif déséquilibré et critique notamment les conditions d’indemnisation des salariés les plus anciens.
L’indépendance des comparatifs en question
À ces départs s’ajoute, selon le syndicat, la décision de l’État de licencier les 22 journalistes pigistes qui contribuent régulièrement au titre. Le SNME-CFDT craint que l’équipe ne puisse plus produire le mensuel, alimenter le site et préparer les hors-série dans les mêmes conditions.
Le syndicat souligne que l’INC a renoué avec les bénéfices en 2025. L’institut a dégagé 236 000 euros de bénéfice pour 11,9 millions d’euros de chiffre d’affaires, après une perte de 719 000 euros l’année précédente. Le magazine comptait alors plus de 71 000 abonnés et vendait environ 20 000 exemplaires en kiosque par numéro.
Dès septembre, des élus, des associations et des syndicats ont alerté sur le risque de conflit d’intérêts. Xavier Niel contrôle le groupe Iliad, maison mère de Free, dont les offres sont régulièrement évaluées par le mensuel. La sénatrice Michelle Gréaume a demandé au gouvernement de préciser les garanties dont disposerait la rédaction pour enquêter sur les entreprises dans lesquelles le repreneur a des intérêts. Les modalités de cette protection restent à préciser publiquement.
Si le prochain comparatif de forfaits mobiles ou de box Internet tourne au désavantage de Free, le mensuel pourra-t-il encore le dire aussi librement qu’avant ?