À ces départs s’ajoute, selon le syndicat, la décision de l’État de licencier les 22 journalistes pigistes qui contribuent régulièrement au titre. Le SNME-CFDT craint que l’équipe ne puisse plus produire le mensuel, alimenter le site et préparer les hors-série dans les mêmes conditions.

Le syndicat souligne que l’INC a renoué avec les bénéfices en 2025. L’institut a dégagé 236 000 euros de bénéfice pour 11,9 millions d’euros de chiffre d’affaires, après une perte de 719 000 euros l’année précédente. Le magazine comptait alors plus de 71 000 abonnés et vendait environ 20 000 exemplaires en kiosque par numéro.

Dès septembre, des élus, des associations et des syndicats ont alerté sur le risque de conflit d’intérêts. Xavier Niel contrôle le groupe Iliad, maison mère de Free, dont les offres sont régulièrement évaluées par le mensuel. La sénatrice Michelle Gréaume a demandé au gouvernement de préciser les garanties dont disposerait la rédaction pour enquêter sur les entreprises dans lesquelles le repreneur a des intérêts. Les modalités de cette protection restent à préciser publiquement.

Si le prochain comparatif de forfaits mobiles ou de box Internet tourne au désavantage de Free, le mensuel pourra-t-il encore le dire aussi librement qu’avant ?