Bon, à force, Free risque de nous donner le tournis. Rappelons que le jeudi 5 novembre, l'opérateur lançait la version 4.13.3 du logiciel qui équipe ses Freebox, avant d'enchaîner avec les 4.13.4 et 4.13.5, cette dernière à minuit pile d'ailleurs, soit trois versions en 38 heures à peine. La 4.13.6 a suivi dans la nuit du 10 au 11 novembre, et voici donc la 4.13.7. Toutes, comme la 4.13.2 du 22 octobre, renforcent la sécurité.