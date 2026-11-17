Free a déployé lundi une mise à jour du Freebox Server, sa cinquième en onze jours. Cette fois, elle ne porte que sur des correctifs de sécurité.
Une énième mise à jour du Freebox Server est disponible depuis le lundi 16 novembre à 14h30 très exactement, pour les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Elle prolonge une série entamée le 5 novembre, qui a vu l'opérateur de Xavier Niel publier pas moins de cinq versions en onze jours. Comme la plupart des précédentes, elle se limite à des correctifs de sécurité que l’opérateur ne détaille pas.
Désormais cinq mises à jour Freebox en onze jours
Bon, à force, Free risque de nous donner le tournis. Rappelons que le jeudi 5 novembre, l'opérateur lançait la version 4.13.3 du logiciel qui équipe ses Freebox, avant d'enchaîner avec les 4.13.4 et 4.13.5, cette dernière à minuit pile d'ailleurs, soit trois versions en 38 heures à peine. La 4.13.6 a suivi dans la nuit du 10 au 11 novembre, et voici donc la 4.13.7. Toutes, comme la 4.13.2 du 22 octobre, renforcent la sécurité.
Seule la 4.13.6 sortait du lot, avec deux bugs nommés noir sur blanc et corrigés. Selon les abonnés, les enregistrements de chaînes comme TF1 et M6 sur le disque de la box échouaient depuis la 4.13.3, et la console des machines virtuelles ne répondait plus depuis la 4.13.5. La 4.13.7, elle, revient au service minimum, avec pour seule explication donc, le déploiement de « correctifs de sécurité ».
Comment installer la mise à jour 4.13.7 sur votre Freebox
Free cultive donc le mystère. Son application mobile éponyme parle toujours d'un « renforcement de la sécurité et de la protection du système », sans nommer la moindre faille. Une discrétion courante en matière de sécurité, puisqu'on le sait, détailler une faille tant que des box tournent encore sur l'ancienne version reviendrait à renseigner d'éventuels individus malveillants.
Quoi qu'il en soit, pour installer la version 4.13.7, il faut, choix numéro un, redémarrer le Freebox Server en naviguant, sur le boîtier, avec les touches directionnelles qui mènent au menu « Redémarrage », qu'il suffit de valider.
La solution la plus simple, c'est peut-être de passer par l'application Free. Dans la partie consacrée aux équipements Freebox, choisissez « Serveur internet », puis « Version logicielle » et « Mettre à jour », ou lancez directement « Redémarrer ». Pour vérifier que la 4.13.7 est bien en place, l'écran du boîtier affiche la version via « Informations avancées » puis « Version » sur Pop et Ultra, « Système » puis « Version » sur Freebox Revolution, et directement « Version » sur Delta.