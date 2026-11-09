Free a déployé trois mises à jour de sécurité pour ses Freebox en moins de 48 heures, dont une en pleine nuit, ce week-end. L’opérateur ne détaille pas les correctifs, qui exigent un redémarrage de l'appareil.
Les mises à jour de sécurité des Freebox s'enchaîne depuis quelques jours. Après la version 4.13.3 jeudi matin, est apparue la 4.13.4 vendredi, puis la 4.13.5 dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit le 7 novembre très précisément. Trois versions en moins de 48 heures, donc, et pour toute explication la même ligne, reprise d'une mise à jour à l'autre. De quoi s'interroger sur ce déploiement nocturne, sans perdre de vue l'essentiel pour les abonnés, à savoir le redémarrage conseillé de sa Freebox.
La dernière mise à jour Freebox est arrivée en pleine nuit
La première des trois mises à jour groupées de Free est intervenue le jeudi 5 novembre à 10 heures, avec la version 4.13.3 du Freebox Server, le boîtier qui gère la connexion chez les abonnés Revolution, Pop, Delta et Ultra. Un jour plus tard, à la minute près, ce fut au tour de la version 4.13.4. Puis a été déployée la 4.13.5, disponible depuis le samedi 7 novembre à 00h00.
Free a déjà livré des versions coup sur coup. En mars, l'une d'elles était venue réparer en urgence, au lendemain de la version 4.9.18, l'accès aux fichiers de la box depuis Windows. Un peu plus de tard, au mois de juin, moins de 24 heures après la 4.12.1, la 4.12.1.1 avait corrigé un bug qui rendait invisibles les disques en RAID (plusieurs disques réunis en un seul volume) des Freebox Delta et Ultra. Cette fois, les trois versions se limitent à des correctifs de sécurité.
Alors forcément, pour la dernière mise à jour en date, effectuée dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit, l'horaire n'est pour le coup pas banal. Est-ce un correctif trop urgent pour attendre le matin, une retouche de celui de la veille, ou bien une nouvelle faille signalée entre-temps ? Free n'en dit pas plus.
Free reste muet sur ses correctifs, mais la mise à jour Freebox vous attend
Au rayon des explications justement, c'est franchement maigre. Sur le blog des développeurs, Free s'en tient aux mots « correctif de sécurité ». Sur l'application Free, c'est à peine plus, avec un « renforcement de la sécurité et de la protection du système ». La discrétion est courante en la matière, car tant qu'une partie des box tourne sur l'ancienne version, chaque détail publié pourrait d'abord profiter à d'éventuels individus malveillants.
Mais l'attention, la box est la porte d'entrée du réseau de la maison, et c'est à l'abonné de la relancer pour être certain que la mise à jour a bien été effectuée. Sur le Freebox Server, les touches directionnelles mènent au menu « Redémarrage », qu'il ne reste qu'à valider. Le numéro de version se lit ensuite sur l'afficheur : « Informations avancées » puis « Version » sur Freebox Pop et Ultra, « Système » puis « Version » sur Revolution, et « Version » tout court sur Delta.
L'application Free évite de se déplacer jusqu'au boîtier. Dans la partie consacrée aux équipements Freebox, on choisit « Serveur internet », puis « Version logicielle » et « Mettre à jour ». Depuis « Serveur internet », l'option « Redémarrer » permet aussi de relancer directement la box. Elle doit alors indiquer la 4.13.5, du moins jusqu'à la prochaine. À ce rythme, autant garder l'appli à portée de pouce.