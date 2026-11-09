Free a déjà livré des versions coup sur coup. En mars, l'une d'elles était venue réparer en urgence, au lendemain de la version 4.9.18, l'accès aux fichiers de la box depuis Windows. Un peu plus de tard, au mois de juin, moins de 24 heures après la 4.12.1, la 4.12.1.1 avait corrigé un bug qui rendait invisibles les disques en RAID (plusieurs disques réunis en un seul volume) des Freebox Delta et Ultra. Cette fois, les trois versions se limitent à des correctifs de sécurité.