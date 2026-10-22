Il y a une petite contrepartie, car le Wi-Fi 5 GHz peut mettre environ une minute de plus à revenir après un redémarrage. Le 21 septembre, la 4.13.1 corrigeait un problème rare dans le choix de la liaison entre les répéteurs et le Server. Les répéteurs ont eu droit à leur version 2.9.1 le même jour, puis à la 2.9.3 le 12 octobre, qui règle un bug rare capable de les priver de leur bande 5 GHz.