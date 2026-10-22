Free a lancé ce jeudi la mise à jour 4.13.2 du Freebox Server, destinée aux Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Une version entièrement tournée vers la sécurité, qu’un simple redémarrage suffit à installer.
Les abonnés Freebox ont une nouvelle mise à jour à installer. La version 4.13.2 du Freebox Server est disponible depuis ce jeudi 22 octobre à midi. Free l'a annoncée dans un billet des plus succincts, sans nommer la moindre faille ni en préciser la gravité. Une sortie toute en sobriété, qui s'ajoute aux dernières semaines bien chargées pour les box de l'opérateur de Xavier Niel, largement consacrées au Wi-Fi.
Nouvelle mise à jour des Freebox, Free corrige des failles de sécurité sans en dire plus
La mise à jour concerne les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. La liste de corrections tient en deux mots, « correctifs de sécurité ». Free n'en dit pas plus. Sur l'application de l'opérateur, on évoque un « renforcement de la sécurité et de la protection du système ». C'est une prudence qu'on peut comprendre, puisque détailler une faille avant que toutes les box soient corrigées pourrait tendre la perche aux cybercriminels.
Pour l'installer, Free demande simplement de redémarrer le Freebox Server. L'application Free permet de le faire en quelques secondes. Freebox OS aussi, via le menu « Free » en bas à gauche, tout comme les flèches de la box elle-même. Pour contrôler la version installée, il faut aller dans « Version » sur la Delta, dans « Système » puis « Version » sur la Revolution, et dans « Informations avancées » puis « Version » sur Pop et Ultra.
En passant par l'application Free, il suffit d'appuyer sur « Serveur internet » dans la partie des équipements Freebox, puis « Version logicielle » et « Mettre à jour ».
Avant elle, la Freebox a passé septembre à doper son Wi-Fi
La version 4.13.2 est la quatrième version commune aux quatre modèles Freebox publiée depuis le 3 septembre. Le 16 septembre, la 4.13.0, accompagnée de la version 2.9.0 des répéteurs, levait un verrou vieux de six ans. Les canaux DFS de la bande 5 GHz, jusque-là désactivés dès qu'un répéteur était branché, sont devenus utilisables. Le canal peut alors passer de 80 à 160 MHz, ce qui double en théorie le débit Wi-Fi.
Il y a une petite contrepartie, car le Wi-Fi 5 GHz peut mettre environ une minute de plus à revenir après un redémarrage. Le 21 septembre, la 4.13.1 corrigeait un problème rare dans le choix de la liaison entre les répéteurs et le Server. Les répéteurs ont eu droit à leur version 2.9.1 le même jour, puis à la 2.9.3 le 12 octobre, qui règle un bug rare capable de les priver de leur bande 5 GHz.