Free a déployé ces dernières heures une mise à jour majeure de ses Freebox Server et répéteurs Wi-Fi, en débloquant les canaux DFS pour davantage de débit et de portée sur la bande 5 GHz. Nos explications.
Il y a un peu plus 24 heures, mercredi, Free a mis en ligne la version 4.13.0 du Freebox Server, accompagnée de la mise à jour 2.9.0 pour les répéteurs Wi-Fi. Ensemble, elles changent la donne sur la bande 5 GHz en débloquant l'accès à des canaux Wi-Fi jusque-là quasiment inutilisés dès qu'un répéteur était installé à la maison, les fameux canaux DFS. Ces fréquences, plus larges et généralement moins encombrées, permettent déjà un meilleur débit sur les Freebox seules, mais elles restaient désactivées en présence d'un répéteur. Avec cette évolution, le débit théorique est doublé, la portée du signal bien meilleure, et les changements de canal ne devraient plus couper la connexion.
Le Wi-Fi 5 GHz de votre Freebox enfin exploité à fond
Les canaux DFS, qui sont au cœur de cette salve de correctifs, occupent une portion de la bande Wi-Fi 5 GHz que votre Freebox doit partager avec des équipements prioritaires, notamment les radars météorologiques. Autrement dit, avant d'émettre sur ces fréquences, la box doit d'abord s'assurer qu'aucun radar ne les utilise à proximité, un peu comme on vérifierait qu'une voie est libre avant de s'y engager. Si un radar se manifeste en cours de route, elle change alors immédiatement de canal pour lui laisser la place. Une contrainte technique, donc, mais qui ouvre la porte à des largeurs de bande bien plus généreuses.
Ce sacrifice en vaut la peine, puisque les canaux DFS sont beaucoup moins encombrés que le reste du spectre, comme une route peu fréquentée à côté d'un axe saturé. Cela permet à la Freebox d'utiliser une voie deux fois plus large pour faire circuler les données (160 MHz au lieu de 80 MHz), et parfois d'émettre avec plus de puissance. Concrètement, comme les développeurs de Free l'expliquent, cela peut doubler le débit et grappiller un peu de portée. La version 4.13.0 ajoute aussi le mécanisme CSA, qui prévient les appareils connectés juste avant un changement de canal, pour limiter les micro-coupures.
Le problème était que jusqu'ici, ces canaux avantageux passaient purement et simplement à la trappe dès qu'un répéteur Wi-Fi entrait dans l'équation. Autrement dit, dès que la maison était équipée d'un boîtier relais pour étendre le signal, la Freebox se privait automatiquement de ce meilleur débit. Pire : en cas de détection radar, elle basculait sur un canal classique et y restait bloquée, sans jamais retourner sur les canaux DFS par la suite. Cette aubaine technologique était sous-exploitée pour les foyers équipés de plusieurs répéteurs Wi-Fi, pourtant les premiers concernés par le besoin de débit.
La mise à jour arrive (presque) toute seule chez vous
Bonne nouvelle donc, ce verrou saute avec les nouvelles versions déployées par Free. Les canaux DFS deviennent utilisables même avec des répéteurs connectés à la maison, et surtout, la Freebox n'a plus besoin d'attendre une intervention manuelle pour y revenir. Une fois le radar passé, elle bascule d'elle-même sur ces canaux plus performants. Autre amélioration bienvenue, qui touche cette fois tous les changements de canal, qu'ils soient automatiques ou déclenchés manuellement : ils devraient désormais se faire de façon quasi invisible, sans que la connexion ne saute une seule seconde.
Sachez tout de même que cette fameuse vérification anti-radar prend du temps. Le démarrage du Wi-Fi 5 GHz peut être rallongé d'environ 60 secondes, le temps que la Freebox s'assure que la voie est bien libre avant d'émettre. Un léger compromis, au regard du gain de débit promis, il faut le reconnaître. Sachez enfin que ces deux mises à jour ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. Pour que les répéteurs profitent des canaux DFS, le Freebox Server doit impérativement tourner en version 4.13.0 ou plus récente.
Il suffit, pour en profiter, de redémarrer son Freebox Server pour activer la version 4.13.0. Les répéteurs, eux, n'ont normalement rien à faire de leur côté, car ils se mettent à jour tout seuls juste après, en profitant de ce même redémarrage. Si jamais l'un d'eux restait bloqué sur l'ancienne version, un simple redémarrage du répéteur concerné suffit généralement à relancer le processus. Pour vérifier que tout s'est bien passé, direction l'appli Free, ou directement sur le boîtier. Selon le modèle, la version s'affiche dans le menu Système ou Informations avancées.