Il y a un peu plus 24 heures, mercredi, Free a mis en ligne la version 4.13.0 du Freebox Server, accompagnée de la mise à jour 2.9.0 pour les répéteurs Wi-Fi. Ensemble, elles changent la donne sur la bande 5 GHz en débloquant l'accès à des canaux Wi-Fi jusque-là quasiment inutilisés dès qu'un répéteur était installé à la maison, les fameux canaux DFS. Ces fréquences, plus larges et généralement moins encombrées, permettent déjà un meilleur débit sur les Freebox seules, mais elles restaient désactivées en présence d'un répéteur. Avec cette évolution, le débit théorique est doublé, la portée du signal bien meilleure, et les changements de canal ne devraient plus couper la connexion.