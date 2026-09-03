Disponible depuis ce jeudi 3 septembre à 10h00, la dernière mise à jour des Freebox ne s'installe pas toute seule, et il faudra redémarrer votre boîtier pour en profiter. Au menu, donc, les développeurs ont apporté une nouveauté plutôt technique, puisqu'il est désormais possible de configurer soi-même le domaine utilisé pour joindre les appareils de son réseau local, un réglage jusqu'ici imposé par défaut. Il y a aussi plusieurs correctifs attendus, du compteur de données capricieux aux soucis de Wi-Fi invité. On vous détaille tout, et comment relancer facilement votre Server.