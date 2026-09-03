Free a déployé ce jeudi la mise à jour 4.12.4 pour les Freebox Server Revolution, Pop, Delta et Ultra. Plusieurs bugs réseau sont corrigés, une nouvelle option apparaît, et un redémarrage manuel reste nécessaire pour en profiter.
Disponible depuis ce jeudi 3 septembre à 10h00, la dernière mise à jour des Freebox ne s'installe pas toute seule, et il faudra redémarrer votre boîtier pour en profiter. Au menu, donc, les développeurs ont apporté une nouveauté plutôt technique, puisqu'il est désormais possible de configurer soi-même le domaine utilisé pour joindre les appareils de son réseau local, un réglage jusqu'ici imposé par défaut. Il y a aussi plusieurs correctifs attendus, du compteur de données capricieux aux soucis de Wi-Fi invité. On vous détaille tout, et comment relancer facilement votre Server.
Ce qui change avec la nouvelle mise à jour de votre Freebox
Le premier point noir gommé par Free concerne le compteur de données de FreeboxOS, qui ignorait purement et simplement tout le trafic descendant transitant par le Wi-Fi sur certaines Freebox Pop en Wi-Fi 7. La faute à un SoC différent selon les modèles (comprenez le composant électronique qui fait tourner le boîtier), équipé d'un pilote spécifique et donc pas logé à la même enseigne que les autres Pop. L'upload (l'envoi) restait comptabilisé normalement, seul le graphique du download (téléchargement) en Wi-Fi restait obstinément à plat, comme si le boîtier faisait la sieste.
L'autre correctif attendu concerne la fonction « Oublier » dans les Périphériques réseau du Wi-Fi invité, censée simplement retirer un appareil de la liste. Vous l'avez compris ou même expérimentait : elle ne fonctionnait pas toujours. L'appareil restait affiché après une première tentative, et une seconde renvoyait une erreur « Pas d'hôte avec cet identifiant ». Un bug que l'application mobile Free permettait parfois de contourner côté réseau local classique, mais qui restait totalement insoluble pour les appareils invités.
Enfin, les développeurs de Free ont mis fin aux mésaventures survenant après un changement de plage d'adresses LAN, par exemple de 192.168.1.x vers 192.168.0.x. La liste des périphériques réseau restait bloquée sur l'ancienne plage, tout comme les redirections de port et la DMZ, la zone qui expose volontairement un appareil à internet, une console de jeu ou un serveur personnel par exemple, qui continuaient obstinément de pointer vers des IP obsolètes, ce qui rendait les configurations inopérantes du jour au lendemain.
Trois façons simples de relancer son Server Freebox
La mise à jour concerne les abonnés Free qui ont à la maison une Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Comme souvent chez Free, elle ne s'applique pas toute seule, et il faut redémarrer manuellement le boîtier pour qu'elle prenne effet. Sans cette étape, vous continuerez probablement à utiliser l'ancienne version, bugs compris.
Le plus simple reste d'utiliser l'application Free. Sur la page d'accueil, appuyez sur « Server internet », puis « Redémarrer », et enfin « Redémarrer le Server internet ». Les possesseurs d'un Player TV Devialet peuvent aussi passer par la télécommande, via « Réglages » puis « Système », « Informations Freebox Player et Server », « Server », et enfin « Redémarrer le Freebox Server ».
La dernière option, plus classique, est de se connecter à Freebox OS, de cliquer sur « Free » en bas à gauche, puis sur « Redémarrer la Freebox ». Quelle que soit la méthode choisie, comptez quelques minutes avant que le Server ne redevienne pleinement opérationnel, une fois l'heure de nouveau affichée à l'écran.
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