L'opérateur Free vient de déployer une mise à jour pour ses Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Un correctif ciblé sur le Wi-Fi invité, qui nécessite une petite action de la part de l'abonné.
Il n'y a pas de quoi réécrire l'histoire de l'internet, mais cette petite mise à jour Freebox mérite qu'on s'y arrête. Disponible depuis le jeudi 12 mars à 15 heures, la version 4.9.17 concerne les Freebox Revolution, Pop, Delta et Ultra. Au programme, on retrouve une correction ciblée, mais à laquelle l'opérateur de Xavier Niel tenait. On vous explique.
Un bug Wi-Fi invité corrigé sur les Freebox
Sur une Freebox, il est possible de limiter le nombre d'appareils autorisés à se connecter au réseau Wi-Fi invité. Un bug venait pourtant contourner cette règle. Une fois la limite atteinte, des appareils supplémentaires pouvaient quand même s'y connecter, à l'insu de l'utilisateur. La version 4.9.17 corrige ce défaut et rend enfin cette limite pleinement effective.
Pour profiter de la mise à jour, il n'y a qu'une seule chose à faire : redémarrer le Freebox Server. Depuis l'application Freebox Connect, qui fusionne avec l'app Free, il suffit de sélectionner son Freebox Server et d'appuyer sur « Redémarrer ». L'opération se fait entièrement depuis le téléphone, sans toucher à la box.
Si vous ne voulez pas utiliser l'application, pas de problème. Il est aussi possible de redémarrer la Freebox directement depuis la box, en naviguant avec les touches directionnelles jusqu'au menu « Redémarrage ». Quelle que soit la méthode choisie, le résultat est le même, et quelques secondes plus tard, la box redémarre automatiquement avec la version 4.9.17 installée.