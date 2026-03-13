Si vous ne voulez pas utiliser l'application, pas de problème. Il est aussi possible de redémarrer la Freebox directement depuis la box, en naviguant avec les touches directionnelles jusqu'au menu « Redémarrage ». Quelle que soit la méthode choisie, le résultat est le même, et quelques secondes plus tard, la box redémarre automatiquement avec la version 4.9.17 installée.