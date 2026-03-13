Les tests de débits que nous avons pu effectuer via nPerf dans la station ont été convaincants, avec de gros débits le soir (jusqu'à 813 Mbit/s en téléchargement et 130 Mbit/s en envoi), et une latence très faible en journée (12 ms). On notera tout de même qu'en lançant un test, c'est l'application et le téléphone qui choisissent la technologie utilisée. On ne peut pas savoir avec exactitude si le test a été effectué en 5G ou 5G+. Quoi qu'il en soit, Free, dernier arrivé sur le marché du mobile, a montré sa capacité à couvrir un maximum de territoires et de Français en 5G. Et à l'Alpe d'Huez, comme dans les autres stations de France, elle servira bien au-delà de l'hiver, qui laissera sa place aux randonneurs et cyclistes, qui l'apprécieront aussi.