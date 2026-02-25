À ce stade, 38 installations apparaissent dans la base de données de l’ANFR. La quasi-totalité se situe dans la capitale. Plus précisément, 37 sites sont concentrés dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, qui bénéficiera en premier de cette nouvelle bande de fréquences. Le dernier site recensé ne se trouve pas à Paris intra-muros mais dans les Hauts-de-Seine. Il est implanté à Issy-les-Moulineaux, au niveau de la résidence universitaire Avia. Pour l’instant, aucun de ces sites n’est encore actif.

Ces enregistrements auprès de l’ANFR représentent un passage obligé avant toute mise en service des équipements. Ils officialisent le processus qui précède l’activation concrète des antennes sur le terrain.