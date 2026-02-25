Free Mobile rattrape enfin son retard en déployant ses premiers sites compatibles 5G 2,1 GHz. Trente-sept des trente-huit installations recensées par l'ANFR se trouvent dans le 15ᵉ arrondissement parisien.
La 5G en 2,1 GHz se concrétise enfin chez Free. Eh oui, l’opérateur commence à enregistrer les emplacements de ses antennes auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), passage obligé avant toute mise en service. Une consultation de la carte officielle permet déjà de repérer les zones concernées. Cette évolution était évidemment très attendue puisque Bouygues Telecom, SFR et Orange exploitent déjà cette fréquence. Free, de son côté, amorce désormais le déploiement de ses propres équipements.
Free place le 15ᵉ arrondissement en première ligne de sa 5G 2,1 GHz
À ce stade, 38 installations apparaissent dans la base de données de l’ANFR. La quasi-totalité se situe dans la capitale. Plus précisément, 37 sites sont concentrés dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, qui bénéficiera en premier de cette nouvelle bande de fréquences. Le dernier site recensé ne se trouve pas à Paris intra-muros mais dans les Hauts-de-Seine. Il est implanté à Issy-les-Moulineaux, au niveau de la résidence universitaire Avia. Pour l’instant, aucun de ces sites n’est encore actif.
Ces enregistrements auprès de l’ANFR représentent un passage obligé avant toute mise en service des équipements. Ils officialisent le processus qui précède l’activation concrète des antennes sur le terrain.
2,1 GHz : ce que change cette nouvelle fréquence
La bande 2,1 GHz vise un équilibre entre vitesse de connexion et portée du signal. Sur le papier, elle peut offrir jusqu’à 1 Gbit/s en réception et 60 Mbit/s en émission. Il s’agit néanmoins de débits théoriques maximums. Les performances réelles dépendront bien entendu des conditions d’usage et de la charge du réseau au moment de la connexion. Les utilisateurs devront attendre l’activation effective des sites pour mesurer concrètement les gains.
À ce jour, aucun calendrier de déploiement national n’a été communiqué par Free. Les premières installations recensées laissent toutefois entrevoir un démarrage centré sur un secteur précis avant une éventuelle extension.