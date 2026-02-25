Free Mobile rattrape enfin son retard en déployant ses premiers sites compatibles 5G 2,1 GHz. Trente-sept des trente-huit installations recensées par l'ANFR se trouvent dans le 15ᵉ arrondissement parisien.

Free déclare ses premières antennes 5G 2,1 GHz. © Alexandre Boero / Clubic
Free déclare ses premières antennes 5G 2,1 GHz. © Alexandre Boero / Clubic

La 5G en 2,1 GHz se concrétise enfin chez Free. Eh oui, l’opérateur commence à enregistrer les emplacements de ses antennes auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), passage obligé avant toute mise en service. Une consultation de la carte officielle permet déjà de repérer les zones concernées. Cette évolution était évidemment très attendue puisque Bouygues Telecom, SFR et Orange exploitent déjà cette fréquence. Free, de son côté, amorce désormais le déploiement de ses propres équipements.

Forfait Série Free 110Go

Forfait Série Free 110Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

110Go

Réseau 4G, 5G

9,99€

Pendant 1 an puis Forfait Free 5G à 19,99 € par mois

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Free mobile

Data (Go)

110Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Free Mobile

Réseau

Free mobile

4G/5G

4G, 5G

Data (Go)

110Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

Frais d'activation carte eSIM

10€

Frais d'activation multi SIM

10€

Free place le 15ᵉ arrondissement en première ligne de sa 5G 2,1 GHz

À ce stade, 38 installations apparaissent dans la base de données de l’ANFR. La quasi-totalité se situe dans la capitale. Plus précisément, 37 sites sont concentrés dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, qui bénéficiera en premier de cette nouvelle bande de fréquences. Le dernier site recensé ne se trouve pas à Paris intra-muros mais dans les Hauts-de-Seine. Il est implanté à Issy-les-Moulineaux, au niveau de la résidence universitaire Avia. Pour l’instant, aucun de ces sites n’est encore actif.

Ces enregistrements auprès de l’ANFR représentent un passage obligé avant toute mise en service des équipements. Ils officialisent le processus qui précède l’activation concrète des antennes sur le terrain.

2,1 GHz : ce que change cette nouvelle fréquence

La bande 2,1 GHz vise un équilibre entre vitesse de connexion et portée du signal. Sur le papier, elle peut offrir jusqu’à 1 Gbit/s en réception et 60 Mbit/s en émission. Il s’agit néanmoins de débits théoriques maximums. Les performances réelles dépendront bien entendu des conditions d’usage et de la charge du réseau au moment de la connexion. Les utilisateurs devront attendre l’activation effective des sites pour mesurer concrètement les gains.

À ce jour, aucun calendrier de déploiement national n’a été communiqué par Free. Les premières installations recensées laissent toutefois entrevoir un démarrage centré sur un secteur précis avant une éventuelle extension.

Source : Frandroid

À découvrir
Meilleur forfait mobile en 2026 : le comparatif complet Clubic
18 février 2026 à 12h12
Comparatifs services