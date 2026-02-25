MisterDams

Ce sujet me semble bien trop complexe par rapport à l’objectif de l’actualité :

On ne parle pas d’introduire une nouvelle technologie, juste d’étendre son déploiement (ce que les opérateurs font déjà à longueur de journée)

Le débat de la santé humaine et des réseaux mobile est extrêmement complexe, et aucune position officielle, française ou étrangère, ne semble avoir identifié d’impact.

L’ajout d’antenne s’accompagne généralement d’une baisse globale de la puissance d’émission. S’il y a donc des effets indésirables, même non identifiés à ce jour, c’est donc plutôt bénéfique pour les utilisateurs que d’émettre moins fort (côté antenne comme côté appareil).

Dans tous les cas, ce sujet ne concerne pas non plus exclusivement les clients Free, puisque les antennes émettent « dans les airs » sans ciblage précis d’appareils. Si Orange avait signé le même deal, l’impact aurait donc été exactement le même sur un client Free.