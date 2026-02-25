Free et l'opérateur d'infrastructures français TDF viennent de signer un nouvel accord portant sur le déploiement de 2 500 nouveaux sites 4G et 5G dans l'Hexagone. Un nouveau coup d'accélérateur pour le trublion des télécoms.
Le signal est fort, sans mauvais jeu de mots. Ce mercredi 25 février 2026, le partenariat entre TDF et Free a pris une autre tournure, avec l'annonce de la construction de 2 500 nouveaux sites télécoms en France, dans le cadre d'un contrat de services de 20 ans. L'opérateur de Xavier Niel, un temps très en retard sur la bande de fréquence cœur de la 5G, fait maintenant jeu égal avec la plupart de ses concurrents. L'accord avec TDF lui fera à terme franchir un nouveau cap.
Un deal à 20 ans pour accélérer la 5G sur tout le territoire
Le contrat signé entre Free et TDF repose sur le principe du build-to-suit, une sorte de location longue durée appliquée aux antennes mobiles. En gros, TDF finance et construit les infrastructures, Free s'y installe comme locataire principal pour 20 ans. Un modèle bien pensé qui permet à l'opérateur d'étendre rapidement son réseau 4G/5G sur tout le territoire, sans avoir à porter seul le poids des investissements.
Pour TDF, cet accord n'est pas qu'une belle affaire commerciale. Le groupe gère déjà plus de 8 800 sites à travers la France (pylônes, tours, antennes en toiture). Sa force, c'est sans doute d'être un acteur neutre, c'est-à-dire au service de tous les opérateurs sans en favoriser aucun.
Les deux dirigeants semblent d'ailleurs en phase. Nicolas Thomas, le directeur général de Free, explique « accompagner l'augmentation soutenue de la demande en données et en services 5G », tout en maintenant « une discipline financière rigoureuse », qui fait le sel de l'opérateur. Karim El Naggar, son homologue chez TDF, évoque pour sa part des « infrastructures robustes, évolutives et pérennes, créatrices de valeur durable ». Le ton est posé, l'ambition réelle.
Free et ses concurrents continuent d'équiper la France de connectivité mobile
L'observatoire de l'ANFR publié le 1er février 2026 offrait une mise en perspective intéressante. Free recense 30 629 sites 4G en service en métropole, contre 32 474 pour Orange et 31 013 pour Bouygues Télécom. L'écart n'est pas abyssal, et Free fait mieux que son concrrent SFR (30 320 sites).
La dynamique 5G nationale donne aussi le ton, avec un total de 54 044 sites autorisés en France, dont 47 383 techniquement opérationnels au 1er février. Les réseaux montent en puissance, la demande en données suit, et les infrastructures doivent à leur tour suivre le rythme. On comprend donc tout le sens de l'accord conclu entre TDF et Free aujourd'hui.