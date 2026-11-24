Que vous souhaitiez honorer un rendez-vous avec une personne dont vous ne partagez pas la langue ou que vous ayez besoin de bloquer une réservation à l'étranger, Free précise que le service Traduction Live couvre dix langues, à savoir l'anglais, l'allemand, l'italien, le français, l'espagnol, le mandarin, le portugais brésilien, le russe, le coréen et le japonais. « Chacun parle sa langue et tout le monde se comprend », résume Nicolas Thomas, le directeur général de Free. Votre interlocuteur peut être chez n'importe quel opérateur et décrocher sur un fixe ou un mobile. Vous pouvez appeler de France comme de l'étranger, où la 4G ou la 5G passe alors par les opérateurs partenaires de Free.