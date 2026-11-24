Free lance ce mardi Traduction Live, un service de traduction des appels en direct dans 10 langues, intégré à son réseau mobile. L'option, présentée comme une première en France, est incluse gratuitement dans les forfaits Free Max et Free Pro Max.
Un nouveau service arrive chez Free. L'opérateur de Xavier Niel a lancé, ce mardi 24 novembre, l'option Traduction Live, qui comme son nom l'indique traduit les appels en direct, le tout sans application, dans dix langues dont l'anglais, l'espagnol, le japonais et le mandarin. L'outil, développé en interne, repose sur l'intelligence artificielle et s'active en pleine conversation par simple commande vocale. L'opérateur assure que les données sont traitées en France, et il y ajoute même deux options, avec le clonage de la voix et le résumé de l'appel par SMS.
Free peut désormais traduire vos appels en direct… avec votre propre voix
Que vous souhaitiez honorer un rendez-vous avec une personne dont vous ne partagez pas la langue ou que vous ayez besoin de bloquer une réservation à l'étranger, Free précise que le service Traduction Live couvre dix langues, à savoir l'anglais, l'allemand, l'italien, le français, l'espagnol, le mandarin, le portugais brésilien, le russe, le coréen et le japonais. « Chacun parle sa langue et tout le monde se comprend », résume Nicolas Thomas, le directeur général de Free. Votre interlocuteur peut être chez n'importe quel opérateur et décrocher sur un fixe ou un mobile. Vous pouvez appeler de France comme de l'étranger, où la 4G ou la 5G passe alors par les opérateurs partenaires de Free.
Il n'y a pas besoin d'application supplémentaire, car c'est le réseau de Free qui traduit, et non votre téléphone. Il suffit juste d'activer l'option dans l'Espace Abonné ou l'application bientôt fusionnée Free, rubrique « Mes options ». Les clients Free Pro, eux, l'activent une première fois dans leur Espace Client, puis l'allument et l'éteignent par SMS. Pendant un appel, que vous l'ayez passé ou reçu, on tape ## puis on dit « Ok Free, traduis en… », et il ne reste plus qu'à parler normalement. « C'est ultra simple à utiliser », promet Nicolas Thomas. Si vous n'avez pas besoin d'application, vous devez tout de même avoir un téléphone portable compatible VoLTE, VoNR ou appels Wi-Fi, qui sont les technologies qui font passer la voix par la 4G, la 5G ou le Wi-Fi.
Et Free a décidé de pousser le concept un cran plus loin encore, avec le clonage vocal. Plutôt qu'une voix de synthèse un brin robotique, la traduction peut reprendre la voix de celui qui parle. On peut aussi obtenir un résumé de la conversation envoyé par SMS une fois l'appel terminé, pour garder les détails d'une réservation, d'un rendez-vous ou d'un échange professionnel. Ces deux options s'activent depuis l'Espace Abonné ou l'application Free. Votre correspondant est prévenu en début d'appel et peut refuser le résumé en tapant « 0 ».
Une traduction des appels hébergée en France, mais pas infaillible
On imagine que confier ses appels à une IA, ça peut rebuter. Free insiste donc sur le fait que le service, construit par ses équipes à partir de plusieurs technologies d'intelligence artificielle, est traité sur des serveurs situés en France, qu'il exploite lui-même, probablement ceux de sa filiale cloud Scaleway. Les conversations ne sont ni enregistrées ni utilisées pour entraîner des modèles d'IA, et les transcriptions qui servent au résumé sont effacées dès son envoi. Un message vocal prévient même l'interlocuteur qu'il est traduit, et il peut s'y opposer.
Alors quelles sont les limites de l'outil ? Déjà, il ne fonctionne qu'entre deux personnes, jamais vers les numéros d'urgence (112, 15, 17, 18). Free reconnaît que la machine peut commettre des erreurs, des oublis ou des contresens, et que sa traduction n'a pas valeur à être certifiée ou professionnelle. Mieux vaut donc ne pas s'y fier seul pour une consultation médicale, une démarche administrative ou un dossier juridique. Concernant le prix, rien ne bouge pour les abonnés au forfait Free Max, lancé le 31 mars, qu'ils soient déjà clients ou fraîchement arrivés au sein de l'opérateur. « Comme d'habitude c'est inclus sans surcoût pour tous nos abonnés Free Max et Free Pro Max ! », se réjouit le directeur général de Free.
Et la concurrence dans tout ça ? À notre connaissance, aucun autre opérateur français ne traduit encore les appels. Orange, qui vient de lancer une application ouverte à plusieurs IA, a présenté il y a quelques jours un assistant intégré à son réseau, capable de prendre des notes, sans annoncer de date de lancement. Bouygues Telecom, lui, a commencé en juin à tester la traduction des sous-titres à la télé. À l'étranger, T-Mobile et Deutsche Telekom disposent déjà présenté des services similaires, avec une cinquantaine de langues. Nicolas Thomas le dit, Free « révolutionne la voix sur mobile ». Disons qu'il a surtout pris de vitesse ses rivaux français.