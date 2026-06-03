Le service testé par Bouygues Telecom s'appuie donc sur les chaînes de télévision qui diffusent déjà des sous-titres pour malentendants. L'IA, déjà embarquée dans le décodeur b.tv pour améliorer la qualité d'image, se charge ici de les traduire en temps réel. Ce traitement s'effectue en local, dans le décodeur lui-même, pour que chaque membre du foyer choisisse librement sa langue d'affichage.