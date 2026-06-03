Bouygues Telecom devient le premier opérateur à tester la traduction automatique de sous-titres TV par intelligence artificielle. Ce service, intégré au décodeur b.tv, permet de visionner des programmes en direct dans cinq langues différentes, directement depuis son salon.
L'opérateur Bouygues Telecom annonce ce mercredi 3 juin le lancement d'une phase de test d'un sous-titrage TV intelligent, propulsé par l'intelligence artificielle et directement embarqué dans son décodeur b.tv. Le service s'appuie sur les flux vidéo en direct qui disposent déjà de sous-titres pour malentendants, qu'il traduit automatiquement et en temps réel. Au total, cinq langues sont disponibles pour cette phase expérimentale, dont les premiers résultats sont attendus en septembre.
La traduction de sous-titres par IA s'invite directement dans le décodeur b.tv de Bouygues Telecom
Le service testé par Bouygues Telecom s'appuie donc sur les chaînes de télévision qui diffusent déjà des sous-titres pour malentendants. L'IA, déjà embarquée dans le décodeur b.tv pour améliorer la qualité d'image, se charge ici de les traduire en temps réel. Ce traitement s'effectue en local, dans le décodeur lui-même, pour que chaque membre du foyer choisisse librement sa langue d'affichage.
Cinq langues sont proposées dans cette phase de test avec l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le mandarin et le portugais. Leur disponibilité reste toutefois conditionnée, précise l'opérateur, à la présence de sous-titres sources dans le flux diffusé. Cette liste de langues pourrait s'enrichir selon les résultats de la phase de test, dont les conclusions sont attendues en septembre.
Des sous-titres pour tous, la TV enfin sans barrière linguistique
Au-delà des personnes malentendantes, le service cible un public bien plus large. Bouygues Telecom vise explicitement ceux qui maîtrisent peu le français, ceux qui sont en train d'apprendre d'une langue étrangère, mais aussi les expatriés qui vivent en France, donc autant de profils pour qui suivre un programme dans de bonnes conditions n'a rien d'évident.
Bouygues Telecom promet une activation intuitive du service. Depuis la chaîne regardée, l'accès aux réglages du décodeur b.tv via l'icône « Langue et sous-titres » permet de sélectionner la traduction souhaitée, les options générées par l'IA étant clairement identifiées. Notez que le service sera présenté en démonstration au salon VivaTech dans une quinzaine de jours. Clubic sera sur place, pour vous montrer tout ça.