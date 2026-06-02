Les fans de foot, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, vont être ravis de trouver After Foot TV au canal 195. Pendant ce temps, les adeptes de frissons pourront naviguer entre RMC Mystère (131), consacrée aux énigmes et au paranormal, et RMC WOW (130), une chaîne pensée pour les amateurs de sensations fortes. Les passionnés de secours et d'intervention d'urgence, eux, fileront sur RMC Alerte Secours (134), et les mordus de moteurs sur RMC Mecanic (237).