Bouygues Telecom étoffe son offre TV ce mardi avec 11 nouvelles chaînes gratuites disponibles immédiatement sur le décodeur Bbox. Au programme, huit chaînes issues du groupe RMC/BFM et trois chaînes Pluto TV.
Bonne pioche pour les abonnés Bouygues Telecom équipés d'un décodeur Bbox. L'opérateur annonce, ce mardi 2 juin, l'ajout de 11 nouvelles chaînes thématiques entièrement gratuites, accessibles sans le moindre frais supplémentaire. Au menu, on retrouve des contenus RMC/BFM variés, avec du foot, de l'info, des documentaires, et trois chaînes Pluto TV dédiées aux séries et à l'animation japonaise.
Huit chaînes RMC et BFM qui arrivent gratuitement sur les décodeurs Bbox
Les fans de foot, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, vont être ravis de trouver After Foot TV au canal 195. Pendant ce temps, les adeptes de frissons pourront naviguer entre RMC Mystère (131), consacrée aux énigmes et au paranormal, et RMC WOW (130), une chaîne pensée pour les amateurs de sensations fortes. Les passionnés de secours et d'intervention d'urgence, eux, fileront sur RMC Alerte Secours (134), et les mordus de moteurs sur RMC Mecanic (237).
Le groupe ne s'arrête pas là, avec RMC J'irai Dormir Chez Vous (227), qui prolonge l'esprit de l'émission éponyme avec des immersions chez l'habitant aux quatre coins du monde de l'excellent Antoine de Maximy, tandis que RMC Talk Info (251) mise sur les débats et l'actualité en continu. BFM Grands Reportages (250), elle, s'adresse aux amateurs de journalisme de fond, avec des formats longs signés par la rédaction du groupe. Huit chaînes d'un coup, voilà qui est intéressant.
Pluto TV en embuscade avec Blue Bloods, Conan et One Piece
Trois chaînes issues de Pluto TV complètent le lot. Blue Bloods (canal 96) ravira les amateurs de séries policières américaines, tandis que côté animation japonaise, deux monuments du genre font leur entrée avec Detective Conan au canal 141 et le phénomène One Piece au canal 144, une aubaine pour les fans de shōnen.
Au final, onze chaînes supplémentaires sont accessibles dès aujourd'hui, sans rien débourser de plus. Un geste appréciable de Bouygues Telecom, qui continue d'étoffer son offre TV incluse pour ses clients Bbox, face à une concurrence qui ne chôme pas non plus sur ce terrain.