La programmation ratisse large. Côté divertissement, on trouve Le Meilleur d'Arthur (canal 63), Y'a que la vérité qui compte (canal 92) ou Qui veut gagner des millions (canal 98), avec des émissions en francs, du temps de Jean-Pierre Foucault, on a vérifié ! Les fans de téléréalité ne sont pas oubliés avec Les Anges (canal 78) et Familles en scène (canal 93). Pour le cinéma, plusieurs chaînes Box Office débarquent : Action (117), Drama (139) et Teens (140).