Cette semaine, Free a enrichi son offre Free TV avec 27 chaînes FAST gratuites, financées par la publicité. L'opérateur s'est associé à VOD Factory et Viznet pour booster son offre télévision. Voici notre guide pour vous y retrouver.
Free a clairement accéléré sa stratégie TV. L'opérateur de Xavier Niel ne s'est pas contenté de transformer cette semaine l'application OQEE en Free TV ni de déployer aussi l'app en deux versions, l'une gratuite et l'autre payante, pour les non-abonnés. Free a aussi intégré 27 chaînes, dites « FAST », à son catalogue. Ces chaînes gratuites, financées par la publicité, font fureur aux États-Unis et commencent à s'imposer en France, grâce aux opérateurs télécoms. Elles viennent gonfler un catalogue de chaînes TV toujours plus important.
Free enrichit son catalogue avec 27 nouvelles chaînes gratuites
C'est grâce à un partenariat avec VOD Factory et Viznet, deux spécialistes français du streaming et de la publicité TV connectée, que Free a pu intégrer 27 chaînes linéaires gratuites dans Free TV. Ces canaux viennent compléter les plus de 170 chaînes déjà disponibles. Tous les utilisateurs de l'application peuvent y accéder sans débourser un euro supplémentaire, abonnés Freebox ou simples curieux ayant créé leur compte et téléchargé l'application.
La programmation ratisse large. Côté divertissement, on trouve Le Meilleur d'Arthur (canal 63), Y'a que la vérité qui compte (canal 92) ou Qui veut gagner des millions (canal 98), avec des émissions en francs, du temps de Jean-Pierre Foucault, on a vérifié ! Les fans de téléréalité ne sont pas oubliés avec Les Anges (canal 78) et Familles en scène (canal 93). Pour le cinéma, plusieurs chaînes Box Office débarquent : Action (117), Drama (139) et Teens (140).
Les passionnés d'investigation apprécieront la chaîne dédiée à l'émission Enquêtes de choc (canal 69), Love Crime & History (canal 74) ou Homicide (canal 75). Les gourmands se régaleront avec Ça chauffe en cuisine (canal 254), les fans du célèbre Jamy Gourmand avec Épicurieux (canal 228) et les autres avec Voyages & Saveurs (canal 229). Sans oublier Allociné (canal 115), Les Secrets de nos Régions (canal 217) ou encore Shadowz TV (canal 107) pour les cinéphiles.
La France découvre le modèle FAST via Free
Les chaînes FAST, pour Free Ad-Supported Streaming TV, sont des chaînes linéaires gratuites, comme à la télé classique, mais financées par de la publicité ciblée. Ce modèle cartonne outre-Atlantique et s'impose progressivement en Europe comme un nouveau relais de croissance pour la télévision connectée. Free devient le premier opérateur télécom français à franchir le pas.
VOD Factory et Viznet orchestrent toute la partie technique du dispositif. De l'encodage à la diffusion en passant par le packaging et la monétisation publicitaire, leur solution clé en main permet à Free de proposer une expérience fluide aux utilisateurs. Ces derniers accèdent également à des centaines de programmes à la demande issus de ces chaînes FAST, histoire de rattraper les émissions manquées.
Pour profiter de ces nouveautés, il suffit d'ouvrir l'application Free TV. Elle fonctionne sur tous les écrans (smartphones Android et iOS, tablettes, téléviseurs connectés Samsung et LG, Player Free TV 4K ou via le site tv.free.fr. Les abonnés Freebox avec service télévision et les clients des forfaits Free 5G et Série Free bénéficient automatiquement de l'offre enrichie Free TV+.
La liste complète des 27 chaînes FAST disponibles sur Free TV :
63 – Le Meilleur d’Arthur
69 – Enquêtes de choc
74 – Love Crime & History
75 – Homicide
76 – Le Meilleur des Jeux TV
77 – Le Meilleur de la TV Réalité
78 – Les Anges (de la téléréalité)
92 – Y’a que la vérité qui compte
93 – Familles en scène
96 – Les Z’amours
98 – Qui veut gagner des millions
107 – Shadowz TV
108 – Society+ la chaîne
115 – Allociné
116 – Top Sci-Fi
117 – Box Office Action
139 – Box Office Drama
140 – Box Office Teens
199 – Cap Terre
217 – Les Secrets de nos Régions
225 – Immersion
226 – Real Life
227 – Ailleurs
228 – Épicurieux
229 – Voyages & Saveurs
254 – Ça chauffe en cuisine
270 – The Pit