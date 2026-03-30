Bouygues Telecom annonce ce lundi le lancement de son option b.tv multi-écrans. Pour à peine 5 euros par mois, jusqu'à cinq membres d'un foyer peuvent regarder des programmes différents en simultané, chacun sur l'écran de son choix.
Et si la guerre de la télécommande était officiellement de l'histoire ancienne ? Depuis ce lundi 30 mars, les clients fixes de Bouygues Telecom peuvent accéder à une nouvelle option TV, baptisée « b.tv multi-écrans », faite pour les familles avec plus de 180 chaînes accessibles sur smartphone, tablette, ordinateur ou Smart TV. Les abonnés mobile devront patienter jusqu'au 27 avril, mais le prix, lui, est déjà connu : moins de 5 euros par mois, et le premier mois est offert. Voilà qui mérite quelques explications.
b.tv multi-écrans, une petite révolution TV pour toute la famille
Concrètement, b.tv multi-écrans permet à cinq personnes d'un même foyer de regarder cinq programmes différents au même moment, chacun sur l'écran de son choix. Qu'il s'agisse du smartphone, de l'ordinateur, d'une tablette, d'une Smart TV compatible, d'une clé HDMI b.tv ou du décodeur TV, les supports couvrent à peu près tous les usages du quotidien.
Du côté des contenus, l'offre est plutôt généreuse avec plus de 180 chaînes accessibles, 30 bouquets optionnels à la carte et 30 chaînes disponibles en replay. Les abonnés peuvent personnaliser leur expérience directement depuis leur espace client ou depuis une télévision compatible, en sélectionnant les bouquets thématiques qui leur correspondent.
L'expérience a, elle, été pensée pour être aussi fluide à la maison qu'en déplacement. Chez soi, la Bbox reconnaît automatiquement l'utilisateur via sa connexion Wi-Fi, sans aucune manipulation supplémentaire. À l'extérieur, il suffit de se connecter avec ses identifiants Bouygues Telecom pour retrouver ses chaînes et contenus sur n'importe quel écran compatible.
Gratuit pour les abonnés Bbox Ultym, abordable pour les autres
Le tarif de b.tv multi-écrans a été fixé par Bouygues Telecom à 4,99 euros par mois, avec un premier mois offert. Si vous avez de vrais, vrais besoins « TV » dans la famille, l'option a son intérêt. L'opérateur fait même mieux pour les nouveaux clients Bbox Ultym qui n'ont rien à débourser, les veinards. L'option leur est proposée gratuitement dès aujourd'hui. Une belle manière de récompenser les abonnés de l'offre haut de gamme de l'opérateur.
Si les clients fixes bénéficient du service dès aujourd'hui, les abonnés mobile devront patienter jusqu'au 27 avril. L'option est limitée à cinq écrans simultanés et à une seule souscription par ligne. Et la qualité du service peut varier selon la connexion internet utilisée, précise l'opérateur.
Rappelons que Bouygues Telecom avait déjà marqué le coup fin janvier en dévoilant son décodeur b.tv, premier boîtier TV français équipé d'un processeur NPU dédié à l'intelligence artificielle, capable d'améliorer la qualité d'image en temps réel sur les écrans 4K HDR.