Et si la guerre de la télécommande était officiellement de l'histoire ancienne ? Depuis ce lundi 30 mars, les clients fixes de Bouygues Telecom peuvent accéder à une nouvelle option TV, baptisée « b.tv multi-écrans », faite pour les familles avec plus de 180 chaînes accessibles sur smartphone, tablette, ordinateur ou Smart TV. Les abonnés mobile devront patienter jusqu'au 27 avril, mais le prix, lui, est déjà connu : moins de 5 euros par mois, et le premier mois est offert. Voilà qui mérite quelques explications.