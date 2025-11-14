L'opérateur Bouygues Telecom a dévoilé un premier cadeau de Noël à ses abonnés en annonçant, vendredi, leur offrir pendant un mois l'accès aux chaînes Eurosport.
Oui, voilà une bonne nouvelle pour les abonnés Bouygues Telecom. L'opérateur indique, ce vendredi 14 novembre 2025, que ces derniers peuvent profiter des chaînes Eurosport depuis leur téléviseur ou l'application B.tv, et ce « sans frais supplémentaires », gratuitement donc. Ce petit geste plus que bienvenu, notamment pour les amateurs de sport, vaut pour un mois.
Les chaînes Eurosport offertes pendant un mois par Bouygues Telecom
À quelques semaines des Jeux olympiques de Milano Cortina, qui auront du lieu 6 au 22 février 2026, Bouygues Telecom propose à ses abonnés de suivre au mieux le début de la saison hivernale, qui emmènera les athlètes jusqu'à l'événement planétaire.
L'opérateur propose, gratuitement, les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, sur les canaux 55 et 56 depuis la Bbox TV. Il est possible de les visionner sans surcoût dès aujourd'hui, et jusqu'au 15 décembre 2025. L'offre est disponible depuis l'application B.tv, transportable un peu partout, et bien entendu sur les téléviseurs.
Voilà une occasion plutôt sympa de profiter de la coupe du monde de biathlon, où les Français Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet et Émilien Jacquelin devraient une fois de plus briller. Vous pourrez aussi profiter des exploits de Perrine Laffont sur le ski acrobatique, ou de Clément Noël sur les pistes de ski alpin.