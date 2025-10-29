Ce n'est pas la première fois, loin de là, que Canal+ propose des événements sportifs en clair. Outre la finale de cette même Ligue des champions cette saison (une obligation légale, il est vrai), la chaîne a gratuitement diffusé le pas franchement palpitant Grand Prix de F1 du Mexique dimanche, qui a vu triompher un Lando Norris sans concurrence. Souhaitons plus de suspense aux amateurs de foot mercredi.