Voyant les fêtes de fin d'année arriver, Canal+ multiplie les opérations pour séduire de potentiels abonnés. Cette fois, la chaîne cryptée offre le multiplex foot du 4 novembre, qui sera donc gratuit depuis son application.
Canal+ a un cadeau pour les amateurs de football. Le mardi novembre 2025 aura lieu la première partie de la quatrième journée de Ligue des champions. La chaîne a décidé de proposer gratuitement cette dernière aux non abonnés qui passeront directement par son application. Enfin, c'est plus particulièrement le multiplex que Canal+ offre.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Canal+ offre le multiplex avec notamment le PSG et le Real Madrid aux non abonnés
« On a un cadeau pour vous », explique Canal+ dans une courte publicité. Le diffuseur français de la Ligue des champions va comme à son habitude retransmettre, le mardi 4 novembre, le multiplex de la compétition. Sept rencontres sont concernées par cette session.
Si l'OM joue mercredi, les abonnés pourront tout de même suivre les chocs PSG/Bayern Munich et Liverpool/Real Madrid. Les autres rencontres au programme sur ce multiplex sont Naples/Eintracht Francfort, Slavia Prague/Arsenal, Juventus Turin/Sporting Portugal, Olympiakos/PSV Eindhoven et Tottenham/FC Copenhague.
La bonne nouvelle, pour cette soirée du mardi, c'est que même ceux qui ne sont pas abonnés à Canal+ pourront suivre gratuitement les matchs, via le multiplex. Par extension, les abonnés qui ne bénéficient que de la chaîne Canal+ ou qui ne disposent pas d'un pass adapté pourront aussi en profiter.
Il suffit de télécharger l'application Canal+
Pour suivre ce multiplex d'un soir et les meilleurs extraits des matchs du PSG ou encore du Real Madrid sur l'entêtante petite musique de la chaîne, il suffit de télécharger l'application Canal+.
Notons que les affiches Naples/Eintracht Francfort et Slavia Prague/Arsenal ont lieu à 18h45. Toutes les autres se dérouleront à partir de 21h.
Ce n'est pas la première fois, loin de là, que Canal+ propose des événements sportifs en clair. Outre la finale de cette même Ligue des champions cette saison (une obligation légale, il est vrai), la chaîne a gratuitement diffusé le pas franchement palpitant Grand Prix de F1 du Mexique dimanche, qui a vu triompher un Lando Norris sans concurrence. Souhaitons plus de suspense aux amateurs de foot mercredi.