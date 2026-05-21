Apple prépare une fonctionnalité de sous-titrage automatique pour iOS 27. Sans intervention de l’utilisateur, tous les types de vidéos pourront être légendés en temps réel grâce à un modèle de reconnaissance vocale embarqué.
Les sous-titres automatiques existent depuis plusieurs années sur les plateformes de streaming, YouTube en tête. Mais pour les vidéos personnelles, celles que l’on tourne soi-même ou que l'on reçoit de ses proches, aucune solution native n’existait jusqu’ici sur iPhone. Apple s’apprête à combler ce vide dans iOS 27. La firme de Cupertino a dévoilé cette semaine un ensemble de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité alimentées par Apple Intelligence, dont l’une dépasse largement le cadre de l’accessibilité stricte : la génération automatique de sous-titres pour les vidéos personnelles, entièrement réalisée sur l’appareil.
Toutes vos vidéos sous-titrées avec Apple Intelligence
Le principe est simple. Pour les vidéos qui ne disposent pas encore de sous-titres, un nouveau modèle de reconnaissance vocale embarqué génère automatiquement des légendes à partir de l’audio parlé. La fonctionnalité couvre trois catégories de contenus : les vidéos enregistrées depuis l’iPhone, celles reçues d’amis ou de membres de la famille, et les vidéos diffusées en streaming en ligne.
Le traitement se fait entièrement en local, sur l’appareil, sans que les données audio ne transitent par des serveurs externes. Apple insiste sur cette dimension privée, qui constitue l’une des garanties centrales de la fonctionnalité. L’apparence des sous-titres pourra être personnalisée depuis le menu de lecture vidéo ou depuis l’application Réglages.
La compatibilité est large dès le lancement : iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Vision Pro bénéficieront tous de cette nouveauté, attendue avec iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Le sous-titrage automatique sera cependant limité à l’anglais au démarrage, disponible uniquement aux États-Unis et au Canada. Un périmètre restreint qui laisse entendre qu’une extension à d’autres langues et marchés devrait suivre.
Une annonce d’accessibilité à portée universelle
Apple a présenté cette fonctionnalité dans le cadre de ses annonces d’accessibilité annuelles, aux côtés d’améliorations pour VoiceOver, Loupe, Voice Control et Accessibility Reader. Ce positionnement est cohérent : les sous-titres automatiques bénéficient en premier lieu aux personnes sourdes ou malentendantes, mais leur utilité s’étend bien au-delà.
Sous-titrer automatiquement une vidéo reçue dans Messages, un souvenir filmé lors d’un voyage ou un contenu regardé sans le son dans les transports en commun, c’est aussi rendre accessible une information sonore à quiconque ne peut ou ne veut pas activer l’audio à un moment donné.
La WWDC du 8 juin prochain permettra d’en savoir davantage sur l’implémentation exacte de la fonctionnalité et les langues qui seront prises en charge à terme. La conférence nous permettra plus largement d'en savoir plus sur les ambitions d’Apple en matière d’IA, avec en ligne de mire la refonte tant attendue de Siri.