Le principe est simple. Pour les vidéos qui ne disposent pas encore de sous-titres, un nouveau modèle de reconnaissance vocale embarqué génère automatiquement des légendes à partir de l’audio parlé. La fonctionnalité couvre trois catégories de contenus : les vidéos enregistrées depuis l’iPhone, celles reçues d’amis ou de membres de la famille, et les vidéos diffusées en streaming en ligne.

Le traitement se fait entièrement en local, sur l’appareil, sans que les données audio ne transitent par des serveurs externes. Apple insiste sur cette dimension privée, qui constitue l’une des garanties centrales de la fonctionnalité. L’apparence des sous-titres pourra être personnalisée depuis le menu de lecture vidéo ou depuis l’application Réglages.

La compatibilité est large dès le lancement : iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Vision Pro bénéficieront tous de cette nouveauté, attendue avec iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Le sous-titrage automatique sera cependant limité à l’anglais au démarrage, disponible uniquement aux États-Unis et au Canada. Un périmètre restreint qui laisse entendre qu’une extension à d’autres langues et marchés devrait suivre.