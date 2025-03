L'assistant effectue des recherches ciblées à travers différentes plateformes, propose des résumés en français et ajuste simultanément les paramètres de votre téléviseur. Le processus, qui prend la forme d'une conversion vocale, avec traitement par GPT-4o et exécution des actions, semble fonctionner de manière fluide et intuitive. On pourrait bien l'imaginer dans la prochaine box internet d'Orange, la Livebox 8, qui sera peut-être commercialisée cette année.