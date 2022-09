Alexa débarque sur le décodeur TV UHD d'Orange, poussant Djingo vers la sortie

Si vous l'activez, vous pourrez notamment, via Alexa, changer de chaîne, régler le volume et même rechercher des films ou séries, ou un genre de programme particulier, par exemple en prononçant des commandes de type « chercher une comédie ». D'autres fonctionnalités (comme la création d'une alarme, d'un minuteur, la programmation d'un bulletin météo, etc.) sont évidemment accessibles en associant son compte Amazon via un PC, un smartphone ou une tablette.