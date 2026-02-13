Un opérateur télécom s’apprête à lancer une traduction vocale en temps réel directement intégrée à son réseau. Plus besoin d'application pour comprendre votre interlocuteur dans une langue étrangère.
Téléphoner à quelqu’un qui ne parle pas votre langue, c'est une situation compliquée. Applications tierces, messages vocaux traduits après coup, les outils existent mais sont encore imparfaits. La traduction des messages n'est pas forcément des plus exactes, ou manque de contexte, tandis que les appels souffrent d'un délai qui nuit à la fluidité des conversations. La marge de progression est donc importante, et un opérateur mobile veut prendre le sujet à bras le corps. T-Mobile veut en effet changer la donne avec une fonctionnalité baptisée « Live Translation », capable de traduire en direct un appel téléphonique vers plus de 50 langues, sans application spécifique.
Une traduction automatique via le réseau de l'opérateur
La grande particularité de Live Translation, c’est son intégration directement au niveau du réseau de l’opérateur. Concrètement, aucun smartphone particulier ni application dédiée ne sont nécessaires. Il suffit qu’un des deux interlocuteurs soit client T-Mobile et déclenche la fonction.
Le service sera proposé en version bêta au printemps, avec des inscriptions ouvertes dès maintenant pour les clients éligibles. Une fois activée — en composant le 87 — la traduction fonctionne pendant toute la durée de l’appel, sans coût supplémentaire durant la phase de test. Une activation vocale via « Hey T-Mobile » est également prévue.
Techniquement, la fonctionnalité repose sur les technologies VoLTE, VoNR et VoWiFi. Elle est compatible avec la 4G LTE comme avec la 5G, à condition d’utiliser la voix sur IP de l’opérateur. Cette souplesse permet au service de fonctionner sur une large gamme d’appareils, y compris des modèles qui ne sont pas les plus récents.
Une idée astucieuse qui doit encore faire ses preuves
Avec ce système, l'opérateur mobile souhaite lever les barrières linguistiques les plus simples, celles qui empêchent deux personnes de se comprendre au téléphone. T-Mobile met en avant l’idée d’une intelligence artificielle intégrée directement au réseau, capable de traduire les conversations en temps réel, sans intermédiaire.
Le service ne fonctionne toutefois que pendant un appel actif. Aucun enregistrement ni transcription ne serait conservé. Selon l’opérateur, les conversations sont traduites à la volée puis immédiatement effacées, sans stockage ultérieur.
Reste une inconnue : le modèle économique. T-Mobile n’a pas encore précisé si la fonctionnalité sera payante une fois la phase bêta terminée. Si la promesse tient ses engagements, cette traduction réseau pourrait marquer une étape importante dans l’évolution des services télécoms. Mais comme souvent avec l’IA en temps réel, tout dépendra de la qualité, de la latence… et de la capacité du système à comprendre des conversations naturelles.