La grande particularité de Live Translation, c’est son intégration directement au niveau du réseau de l’opérateur. Concrètement, aucun smartphone particulier ni application dédiée ne sont nécessaires. Il suffit qu’un des deux interlocuteurs soit client T-Mobile et déclenche la fonction.

Le service sera proposé en version bêta au printemps, avec des inscriptions ouvertes dès maintenant pour les clients éligibles. Une fois activée — en composant le 87 — la traduction fonctionne pendant toute la durée de l’appel, sans coût supplémentaire durant la phase de test. Une activation vocale via « Hey T-Mobile » est également prévue.

Techniquement, la fonctionnalité repose sur les technologies VoLTE, VoNR et VoWiFi. Elle est compatible avec la 4G LTE comme avec la 5G, à condition d’utiliser la voix sur IP de l’opérateur. Cette souplesse permet au service de fonctionner sur une large gamme d’appareils, y compris des modèles qui ne sont pas les plus récents.