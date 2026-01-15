Traduire des textes avec ChatGPT, ce n'est pas nouveau. L'intelligence artificielle permet déjà de coller un texte dans un prompt pour en obtenir une traduction plutôt efficace. C'est peut-être pour cela qu'OpenAI n'a pas sorti l'artillerie lourde habituelle pour annoncer son nouveau service et a préféré jouer la carte de la discrétion.

ChatGPT Translate (ou Traduire avec ChatGPT en bon français) a pourtant quelques atouts dans sa manche pour susciter la curiosité, et pourquoi pas s'imposer dans nos habitudes.

En premier lieu, l'outil dispose d'une interface dédiée, similaire à celle de Google Traduction ou encore DeepL. Pas besoin de saisir un prompt, vous n'avez qu'à paramétrer la langue du texte, celle de destination, écrire ou coller votre paragraphe et l'outil se charge du reste.