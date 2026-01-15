Sans faire de bruit, OpenAI propose un nouvel outil qui veut faire de l'ombre à Google Traduction ou encore DeepL en injectant une bonne dose d'IA.
Google Traduction est devenu quasiment un réflexe pour bon nombre d'entre nous. L'outil de Google permet depuis des années de traduire rapidement une page web, de nous aider à rédiger un mail ou encore de nous faire comprendre dans un pays étranger. Il fonctionne d'ailleurs bien, mais peut rapidement montrer ses limites lorsque l'on doit entamer une conversation naturelle avec une personne. Les LLM sont la solution, et OpenAI saute sur l'occasion en proposant son nouvel outil, ChatGPT Transalte. Ce nouveau service veut aller beaucoup loin que la simple traduction mot-à-mot, et c'est évidemment l'intelligence artificielle qui est à la manoeuvre pour proposer des résultats plus naturels que son concurrent direct.
ChatGPT propose un outil de traduction dédié
Traduire des textes avec ChatGPT, ce n'est pas nouveau. L'intelligence artificielle permet déjà de coller un texte dans un prompt pour en obtenir une traduction plutôt efficace. C'est peut-être pour cela qu'OpenAI n'a pas sorti l'artillerie lourde habituelle pour annoncer son nouveau service et a préféré jouer la carte de la discrétion.
ChatGPT Translate (ou Traduire avec ChatGPT en bon français) a pourtant quelques atouts dans sa manche pour susciter la curiosité, et pourquoi pas s'imposer dans nos habitudes.
En premier lieu, l'outil dispose d'une interface dédiée, similaire à celle de Google Traduction ou encore DeepL. Pas besoin de saisir un prompt, vous n'avez qu'à paramétrer la langue du texte, celle de destination, écrire ou coller votre paragraphe et l'outil se charge du reste.
Une traduction personnalisée qui s'adapte à vos besoins et un avantage par rapport à la concurrence
Si ce n'était que ça, ce serait décevant. ChatGPT utilise bien entendu son moteur de langage pour offrir plusieurs options permettant de personnaliser la traduction, le ton employé ou la cible visée. Vous pouvez par exemple demander une traduction naturelle d'un texte aux formulations plus exigeantes, adapter le langage pour un enfant ou encore utiliser un ton professionnel qui ajoutera les formules de politesse et le vocabulaire adéquat à l'envoi d'un mail ou à la composition d'un document.
Les possibilités semblent illimitées pour coller à la lettre à votre demande, et c'est précisément ce qui distingue ChatGPT Translate d'un Google Traduction. Il peut expliquer des choix linguistiques, reformuler une phrase ambiguë ou adapter un texte à un public précis. Ces possibilités sont déjà connues des utilisateurs avancés, mais désormais accessibles bien plus facilement que depuis le chatbot.
ChatGPT Transalte est accessible dès à présent, en français et gratuitement depuis cette page dédiée. OpenAI semble vouloir passer à l'offensive face à Gemini, qui bénéficie d'un excellent bouche à oreille depuis la sortie de Gemini 3, et qui devrait prendre de plus de place après l'accord noué avec Apple pour la conception du prochain Siri. Nul doute que Google ne va pas en rester là et devrait proposer quelques mises à jour dans Google Traduction d'ici les prochaines semaines. Pour le bonheur des utilisateurs.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code